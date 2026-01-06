Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrıldı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, bir süre önce Mert Günok ve Necip Uysal'dan kendilerine takım bulmalarını istemişti.

