AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş "Bizim istikametimiz büyük hedefler, bizim yolumuz kararlılıktır. Bu gençlik kararından dönmez. Bu gençlik 2028'e yürür. Bu gençlik 2053'e yürür. Bu gençlik 2071'e yürür. Aşkla, şevkle, inançla yürür" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş: Bizim istikametimiz büyük hedefler, bizim yolumuz kararlılıktır AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş "Bizim istikametimiz büyük hedefler, bizim yolumuz kararlılıktır. Bu gençlik kararından dönmez. Bu gençlik 2028'e yürür. Bu gençlik 2053'e yürür. Bu gençlik 2071'e yürür. Aşkla, şevkle, inançla yürür" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Turka Kocaeli Stadyumu'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"nde konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, çeyrek asırdır bu ülkenin en dinamik, üretken, diri gençliğinin AK gençlik olduğunu söyledi.

Attıkları her adımın tarihin izlerini taşıdığını ifade eden İbiş, omuzladıkları her sorumluluğun ecdadın emaneti olduğunu kaydetti.

İbiş, bu toprakların hafızasını taşıyan bir gençlik olduklarını dile getirerek, "Ne kökümüzü unuturuz ne de ceddimize sırt döneriz. Ne diyor büyüklerimiz? 'Köklere inmeden göklere yükselemezsin.' İşte bu şuurla yürüyoruz. Bu bilinçle yol alıyoruz. Ecdadını tanıyan, medeniyetin izini süren, nereden geldiğini bilen bir gençlik yetişiyor. İşte o nesil bugün burada. Malazgirt'i bilen, İstanbul'un fethini, Çanakkale'nin ruhunu hisseden, 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyan bir gençlik..." ifadelerini kullandı.

"Gençler her sabah farklı bir belediyenin rezilliklerini artık duymak istemiyor"

Dün bu gençliğin sesini kısmaya çalışan, "Sizden bir şey olmaz." diyerek gençliği küçümseyen muhalefetin, bugün özgürlükten söz ettiğini belirten İbiş, şöyle devam etti:

"Siz değil miydiniz bu gençliğin elinden özgürlüğünü alan? Siz değil miydiniz darbenin, cuntanın kitabını yazan? Siz değil miydiniz hakaret senfonileriyle dolaşan? Siz değil miydiniz 'gençler, gençler' deyip siyasi partinizde hiçbir kademede yer vermeyen? Siz değil miydiniz gençlere sokakları, kendinize para dolu valizleri, baklava kutularını layık gören? İşte bu yüzden gençler size güvenmiyor. Gençler, size inanmıyor. Gençler, her sabah farklı bir belediyenin rezilliklerini artık duymak istemiyor. Gençler, deprem bölgesine gönderdiği çöp konteynerlerinin reçetesini tutanlara güvenmiyor. Gençler, kendi partisindeki kavgalarını dahi yönetemeyenleri, belediyelerindeki yolsuzlukları, çarpık ilişkileri, bitmek bilmeyen kepazelikleri gizlemek için mikrofon buldukları her yerde kendi öz vatanını şikayet edenleri istemiyor."

İbiş, bu meydanda bulunan on binlerce gencin son 25 yılın bu zihniyete en büyük cevabı olduğuna değinerek, bu ülkede en büyük dönüşümün gençlerin yüreğinde, en büyük kırılmanın gençlerin iradesiyle başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etraflarına örülen barikatları kaldırdığını, önlerine çekilen duvarları yıktığını anlatan İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Gençler oyunun içinde olsun.' dediniz. 'Gençler maçın kaderini belirlesin.' dediniz. Bizlere, gençlere potansiyelimizi hatırlattınız ve iyi bilsinler ki bu gençler artık durdurulamaz. Gençler, bugün karşımızda öyle bir tablo var ki sözün bittiği, gerçeklerin konuştuğu Türkiye'nin gençlik tablosu var. Savaşların ortasında, ateş çemberinin göbeğinde masalar kuran, krizlerin düğümünü çözen ülkeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanı olduğu Türkiye denir. Kendi evlatlarının emeğiyle, savunmada, teknolojide, diplomaside yeni istikamet çizen başkomutanın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dün 'Yapamazsınız, yapsan da uçuramazsınız, uçursanız da yıkarız, yıkamasak da bozarız.' dedikleri KAAN'ın, Kızılelma'nın, Tayfun'ların, Altay'ların ve daha nicesinin bugün önünde poz vermek zorunda kaldıkları bir Türkiye var."

"Artık eski Türkiye ve eski gençlik yok"

İbiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 80 yılda yapılmayanı çeyrek asra nakşeden iradenin adı olduğunu dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanım, siz hayalleri hedefe, hedefleri ise gerçeğe dönüştüren liderliğin mimarısınız. Yorgun düşürülmek isteyen milleti yeniden dirilten, yeniden şahlandıran güçsünüz. Recep Tayyip Erdoğan demek, zincirleri parçalayan irade demek. Recep Tayyip Erdoğan demek, vesayeti yerle bir eden lider demek." diye konuştu.

Artık eski Türkiye ve eski gençliğin olmadığına işaret eden İbiş, "Artık Sayın Cumhurbaşkanım, öz güvenli gençlik var. O gençliğin bugün karşısında kim olursa olsun, hangi oyun kurulursa kurulsun bu yürüyüş durmayacak çünkü bu yürüyüş bu iradenin yürüyüşüdür çünkü bu yürüyüş gençliğin ta kendisidir. Bizim istikametimiz büyük hedefler, bizim yolumuz kararlılıktır. Bu gençlik kararından dönmez. Bu gençlik 2028'e yürür. Bu gençlik 2053'e yürür. Bu gençlik 2071'e yürür. Aşkla yürür, şevkle yürür, inançla yürür." ifadelerini kullandı.

Bu yürüyüşü durdurmayı hayal edenlerin bunu başaramayacağını vurgulayan İbiş, gençler olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürüyüşlerine güçlü şekilde devam ettiklerini kaydetti.

Bugün burada aynı hayale inanmış gençlik olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren İbiş, şöyle devam etti:

"Şimdi yeni bir yürüyüş başlatıyoruz. Yeni bir ses yükseltiyoruz. 'İyi ki Erdoğan' diyoruz. 'İyi ki Sayın Cumhurbaşkanımız, iyi ki bizler sizinle büyümüşüz.' diyoruz. Bugün gençliğinin kalbinin attığı yer, burası Türkiye'nin nabzı. Burası inancın, azmin, kararlılığın yükseldiği yer. 10 binler olduk, 100 binler olduk, milyonlar olduk ve bugün Kocaeli'de stadyumlara sığmadık, sığmayacağız, sığınmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin gençliği sizlerle yürümekten onur duyuyor, sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan gurur duyuyor, sizden güç alıyor ve ömrümüzü, gençliğimizi sizin ömrünüze denk getiren Rabb'ine her gün şükrediyor."

Gençlere de seslenen İbiş, "Kıymetli gençler, kararlı mıyız? 2028'de yeniden tarih yazmaya var mıyız? Hazır mıyız? 2028'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla, gençlerin oyuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçmeye var mıyız? Çeyrek asır boyunca ilmek ilmek işlenen bu büyük davanın taşıyıcısı olan Türkiye'nin gençleri burada mı? Öz güveniyle konuşan, inancıyla dimdik duran, yerli ve milli duruşuyla tarih yazan o gençlik burada mı? Allah sizlerden razı olsun. Bu inançla, bu kalple, bu istikbali, ümmetin selameti için çarpan tüm gençlerimizi, tüm misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum." şeklinde konuştu.