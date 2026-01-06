Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Chelsea'de Liam Rosenior dönemi

İngiltere ekibi Chelsea, Enzo Maresca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Liam Rosenior'u getirdi.

Mutlu Demirtaştan  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Chelsea'de Liam Rosenior dönemi

Istanbul

Kulübün açıklamasında, 41 yaşındaki İngiliz teknik adamla 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Rosenior, kariyerinde Derby County, Hull City ve son olarak Strasbourg'da görev yaptı.

Maresca yönetiminde Premier Lig'deki son 4 maçta galip gelemeyen Chelsea, 20 hafta sonunda 31 puanla 5. sırada yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 puan elde eden "Maviler", 13. basamakta bulunuyor.

