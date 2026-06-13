Hakan Çalhanoğlu: Bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maçı kazanacağız

Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı ekibin, Killarney Park'taki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Evet, herkesin beklediği an tabii ki, özellikle bizim. O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah." ifadelerini kullanan Çalhanoğlu, hazırlık sürecinin iyi geçtiğini, dört gözle yarını beklediklerini dile getirdi.

Çalhanoğlu​​​​​​​, Arizona'dan sonra Vancouver'daki havaya da çabuk alıştıklarını belirterek, "Tabii ki sıcaklık var, buna alıştık. Hiç bahane bulmadan biz oyunumuzu oynamak istiyoruz. Sonuçta her ülke bu sıcaklıkta oynayacak, adapte olması gerekiyor. Biz de en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maçı kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz"

Avustralya maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

"Rakiplere tabii ki de saygımız sonsuzdur. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Biz onların fiziksel bir takım olduğunu da biliyoruz, analizimizi yaptık. Duran toplarda özellikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bizim takım daha yetenekli, daha çabuk bir takımız, dinamik bir takımız. O yüzden biz de kendi gücümüzü ortaya koyacağız."

Çalhanoğlu, "Avustralya takımından Aziz Eraltay'ın 'Biz Türkiye'ye göre daha deneyimli bir takımız ve bu avantajımız' yönünde açıklaması oldu. Bu açıklamayı gördünüz mü? Yorumunuz nedir?" sorusuna, "Evet, onu gördüm. Tabii ki bizim takım hem yetenekli hem de tecrübeli oyuncuları var. Bizim takımda üst seviyede oynayan futbolcular var. Dediğim gibi hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Biz yarın maça yüzde yüz hazır çıkacağız. Tabii ki kulağımıza geldi o röportajlar. Bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı." yanıtını verdi.

"Kaptanlık sana ekstra bir yük yüklüyor mu?" sorusunu da cevaplandıran Çalhanoğlu, "Yok, yüklemiyor. Tabii ki bir yandan da gururluyum. Takım arkadaşlarıma her zaman teşekkür ediyorum bu konuda, bana her konuda yardımcı oluyorlar. Tabii hepimiz için ilk Dünya Kupası. Avrupa Şampiyonası'nda o tecrübeyi yaptık. İnşallah bu turnuvada, iki yıl önceki turnuvadan daha iyi ülkemizi temsil ederiz." ifadelerini kullandı.

Çalhanoğlu, "Takımda sakat oyuncular vardı, durumları nasıl?" sorusuna, "Hepsi iyi, hepsi hazır." yanıtını verdi.

"Dünya Kupası'nda kaç maç oynarız?" sorusu üzerine Çalhanoğlu, "İnşallah finale kadar. Hedefimiz o." dedi.

"Bizim amacımız sadece ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek"

Çalhanoğlu, yabancı taraftarların da Türk milli takımını artık takip ettiğinin hatırlatması üzerine, "Tabii ki bu bizi mutlu ediyor. Sonuçta herkes bizim iyi bir takım olduğumuzu görüyor, biliyor. Oyuncuları tanıyorlar. Bu bizim için tabii ki önemli, demek ki iyi yoldayız. Hem bizi orada karşılayan Türk taraftarlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum, bizi yalnız bırakmadılar. Bu turnuvada da öyle olacak, eminim bizi yalnız bırakmayacaklar. Bizim amacımız sadece ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bize yakışanı yapmak ve Türkiye’yi daha da ön plana sokmak." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya'ya karşı mücadele eden Inter'den takım arkadaşı Akanji ile görüştüğünü belirten Çalhanoğlu, Akanji'den Avustralya hakkında bazı bilgiler aldığını dile getirdi.

Avustralya'nın fizik gücü yüksek bir takım olduğunu vurgulayan Çalhanoğlu, "Sonuçta zor olacak, zor bir maç olacak. Bunun farkındayız ama biz kendi yeteneğimizi, kendi gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Bu ben olayım, Arda olsun hiç fark etmez. Sonuçta tüm takım arkadaşlarımın hepsi iyi ve hazır. O bizim için daha iyi çünkü biz takım olarak buralara kadar geldik. O yüzden ön planda hep takımdır." şeklinde konuştu.