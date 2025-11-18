Dolar
42.34
Euro
49.09
Altın
4,048.12
ETH/USDT
3,062.70
BTC/USDT
91,485.00
BIST 100
10,733.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltındaki 7 zanlının işlemleri sürüyor

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki 7 şüpheliden 3'ü hakkında süre alındı.

Mustafa Mert Karaca, Zeynep Yeşildal  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltındaki 7 zanlının işlemleri sürüyor

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde gözaltındaki 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şüphelilerden 4'ünün gözaltı süresi yarın dolarken, diğer 3 şüpheli için ise ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi. 4 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenirken, diğer 3'ünün ise işlemlerinin sonucuna göre değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca ailenin hastaneden döndükleri sırada bindikleri taksinin şoförünün de bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Taksicinin ifadesinde, çocuklardan birinin araca kustuğunu, daha sonra aracı yıkattığını söylediği öğrenildi.

Aracın yıkanması nedeniyle kusmuktan örnek alınamadığı belirtildi.

Otelde ilaçlama yapan şüphelinin ise ifadesinde, her zaman 2 kapak ilaç kullandığını, her zamanki gibi ilaçlamayı yaptıktan sonra otelden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

4 kişi tutuklanmıştı

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltındaki 7 zanlının işlemleri sürüyor
Balıkesir Sındırgı'da sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyenler karavanları tercih ediyor
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Benzer haberler

Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltındaki 7 zanlının işlemleri sürüyor

Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltındaki 7 zanlının işlemleri sürüyor

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede ölen Servet Böcek'in cenazesi teslim alındı

Uzmanından gıda zehirlenmesinde "24 saat" uyarısı

Fatih'te anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin gözaltındaki zanlıların sayısı 11'e yükseldi

Fatih'te anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin gözaltındaki zanlıların sayısı 11'e yükseldi
Fatih'te anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek

Fatih'te anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek
Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun kaldığı otel mühürlendi

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun kaldığı otel mühürlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet