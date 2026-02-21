Dolar
Gündem

Fatih'te 3 İETT otobüsü durağa yanaşırken kaza yaptı

Fatih'te durağa yanaşırken kaza yapan 3 İETT otobüsünde hasar oluştu.

Ahmet Cemil Yeşilmen, Cüneyt Sevindik  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Fatih'te 3 İETT otobüsü durağa yanaşırken kaza yaptı

İstanbul

Unkapanı Atatürk Bulvarı'nda durağa yanaşan 3 İETT otobüsü çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken otobüslerde hasar meydana geldi.

Otobüsler, çekici yardımıyla kaldırıldı.

