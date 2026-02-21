Fatih'te 3 İETT otobüsü durağa yanaşırken kaza yaptı
Fatih'te durağa yanaşırken kaza yapan 3 İETT otobüsünde hasar oluştu.
Unkapanı Atatürk Bulvarı'nda durağa yanaşan 3 İETT otobüsü çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken otobüslerde hasar meydana geldi.
Otobüsler, çekici yardımıyla kaldırıldı.
