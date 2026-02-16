Dolar
logo
Gündem, Ramazan 2026

Fatih'te, Fevzipaşa Caddesi ramazan için süslendi

Fatih Belediyesi, ramazan ayına özel Fevzipaşa Caddesi'ni ışıklı yıldızlar ve hilallerle süsledi.

Veysel Ensar Gökcegözog  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Fatih'te, Fevzipaşa Caddesi ramazan için süslendi Fotoğraf: Veysel Ensar Gökcegözog/AA

Istanbul

Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Fevzipaşa Caddesi'ne dekoratif ışıklandırmalar kuruldu.

Direkler arasına asılan hilal ve yıldız motiflerinin akşam saatlerinde ışıklarının yakılmasıyla caddede ramazan atmosferi oluşturuldu.

Çalışmaların ramazan öncesinde planlanarak kısa sürede tamamlandığı, ışıklandırma sistemlerinin belirli saat aralığında aktif olacağı öğrenildi.

Fatih'te, Fevzipaşa Caddesi ramazan için süslendi
