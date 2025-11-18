Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 00.04'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte medyana geldiği belirlendi.
