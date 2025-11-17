Dolar
42.30
Euro
49.07
Altın
4,030.55
ETH/USDT
2,984.00
BTC/USDT
91,676.00
BIST 100
10,698.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Serhat Zafer  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi

Sivas

İlçeye bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi.

Olayda, şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına, 16 AFAD personeli, 3 asayiş ve 1 komando timinden oluşan 23 jandarma personeli, 3 sağlık çalışanı, Divriği ve Kangal ile Erzincan'ın İliç belediyelerinden 10 itfaiye ekibi olmak üzere 52 personel katılıyor.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.30'da Divriği ilçesi Çaltı köyü sınırları içinde açık işletme yöntemiyle demir madeni çıkaran özel bir işletmede meydana gelen göçük ihbarının ardından bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin süratle intikal ettiği, arama ve kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre söz konusu işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y'nin cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA Senegal'de cami açtı
Bakan Güler'den düşen askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin açıklama
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi
Fatih'te 2 çocuk ile annelerinin ardından baba da hayatını kaybetti
"COINO" isimli kripto platformuna yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi

Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

Yapay zekayla inmeyi erken teşhis etmeyi hedefleyen proje TEKNOFEST'te üçüncü oldu

Yapay zekayla inmeyi erken teşhis etmeyi hedefleyen proje TEKNOFEST'te üçüncü oldu
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük
Devlet desteğiyle kurduğu işletmesinde günlük 1 ton süt elde ediyor

Devlet desteğiyle kurduğu işletmesinde günlük 1 ton süt elde ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet