logo
Gündem

Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ulaş Gölü'ne su takviyesi için ilk kazma vuruldu

Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve su seviyesinin düşmesi sonucu kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ulaş Gölü'ne, Tecer Irmağı'ndan su takviyesi yapmak için çalışmalar başladı.

Serhat Zafer, Çetin Karaçoban  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ulaş Gölü'ne su takviyesi için ilk kazma vuruldu Fotoğraf: Çetin Karaçoban/AA

Sivas

Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan, endemik bitki türleri açısından da önem arz eden Ulaş Gölü'nün büyük bir kısmı yağış yetersizliği nedeniyle kurudu.

Yüzey akışları, Tecer Irmağı ve çevrede açılan sulama kanallarıyla beslenen gölün eski günlerine dönmesi için Sivas Valiliği öncülüğünde Ulaş Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tecer Irmağı'ndan yaklaşık 4 kilometrelik kanalla göle su takviyesi yapılacak.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, göle su takviyesi yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmaların DSİ, İl Özel İdaresi ve belediye işbirliğinde yürütüleceğini anlatan İlbey, 4 kilometrelik kanal hattında bazı bölgelerde onarım ve temizleme çalışması, bazı bölgelere ise yeni kanal hattı yapılacağını belirtti.

Tecer Irmağı'ndan beslenen Ulaş Gölü'nün yapay bir göl olduğunu dile getiren İlbey, "İnşallah gelecek sene gölde kuraklık olmayacak. Gölü sürekli Tecer Irmağı'ndan beslemeye devam edeceğiz." dedi.

"Kanal tam kapasite çalışırsa inşallah göl bundan sonra kurumayacak"

İlbey, Tecer Irmağı'nın göle bağlanmasının yaklaşık 4 kilometrelik bir alanda olduğunu, kanalı daha kapsamlı bir şekilde göle ulaştıracaklarını kaydetti.

Bu yıl kuraklığın fazla olmasından dolayı gölün çok kuruduğunu ifade eden İlbey, "Sıcaklardan dolayı yaz sezonunda buharlaşma çok oldu ve göl her zamankinden fazla kurudu. Yapılacak kanal tam kapasite çalışırsa inşallah göl bundan sonra kurumayacak." diye konuştu.

Gölün etrafında da çevre düzenlemesi yapılacağını anlatan İlbey, "Gölün çevresindeki çalışmalar da izne tabidir. Hazırlanacak proje kapsamında gölün etrafında çevre düzenleme çalışmaları yapılacak." bilgisini verdi.

AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu için soğuk hava ve sağanak uyarısı
Emine Erdoğan: İnsanlık, hikmetle tanışmamış bilginin kötülüğün icadında nasıl kullanılabildiğini gördü
Karaman'da gıda güvenliğini tehdit eden peynirlere el konuldu
Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Adalet Bakanı Tunç: 11. Yargı Paketi, 12 farklı kanunda değişiklik öngörüyor

Boccia ile dört duvar arasından kurtulan engellilerin hedefi yeni şampiyonluklar

"Dilara usta" otomotiv servisinde araçların bakımını yapıyor

"Dilara usta" otomotiv servisinde araçların bakımını yapıyor
