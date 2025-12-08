Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ediyor.
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet projesidir

Aykut Yılmaz  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet projesidir Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

TBMM
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "'Terörsüz Türkiye' sadece TBMM'de oluşturduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun görev alanında değildir, bu bir devlet projesidir. Türkiye'nin 2. yüzyılına yaraşır katılımcı, demokratik, kuşatıcı sivil bir anayasanın yapılması, TBMM'nin 28'inci Dönem Meclisinin sorumluluklarından biridir." dedi. 

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
