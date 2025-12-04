Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinin en hassas dönemi siyasi pozisyonların malzemesi haline getirilmemesi lazım
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) Herkesin öncelikle bu sürecin bundan sonraki en hassas dönemini siyasi pozisyonlarının malzemesi haline getirmemesi lazım." dedi.
TBMM
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.