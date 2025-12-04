Dolar
Gündem

Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinin en hassas dönemi siyasi pozisyonların malzemesi haline getirilmemesi lazım

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) Herkesin öncelikle bu sürecin bundan sonraki en hassas dönemini siyasi pozisyonlarının malzemesi haline getirmemesi lazım." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinin en hassas dönemi siyasi pozisyonların malzemesi haline getirilmemesi lazım

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
