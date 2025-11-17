Dolar
Gündem

Bakan Güler'den düşen askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." dedi.

Mümin Altaş  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Bakan Güler'den düşen askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin son durumun sorulduğu Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." ifadesini kullandı.

Güler, kazaya ilişkin, "Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor. C130'ları 1957'den beri kullanıyoruz. 1999'da bir kez motor yangını çıkmış, sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibarıyla güvenli bir uçak." bilgisini paylaştı.

