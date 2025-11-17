Dolar
42.30
Euro
49.07
Altın
4,030.55
ETH/USDT
2,984.00
BTC/USDT
91,676.00
BIST 100
10,698.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 12 köy evi depremzedelere teslim edildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 12 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

Ersin Şimşek  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 12 köy evi depremzedelere teslim edildi

Osmaniye

Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Karagedik köyünde yaptırılan 12 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Törende konuşan Yılmaz, depremzede vatandaşların güvenli konutlara kavuşması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kalan konutların da en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çok sağlam, ömürlük ve standartları yüksek konutlar yaptık. Vatandaşlarımızın huzurla, sağlıkla, mutlulukla oturmalarını diliyorum. Siz mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Allah bize bir daha 6 Şubat gibi acılar yaşatmasın."

Konuşmasının ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA Senegal'de cami açtı
Bakan Güler'den düşen askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin açıklama
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi
Fatih'te 2 çocuk ile annelerinin ardından baba da hayatını kaybetti
"COINO" isimli kripto platformuna yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 12 köy evi depremzedelere teslim edildi

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 12 köy evi depremzedelere teslim edildi

Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Adana'da depremde yıkılan apartmanın donatıları yönetmeliğe uygun bulunmadı

Adana'da depremde yıkılan apartmanın donatıları yönetmeliğe uygun bulunmadı
İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet