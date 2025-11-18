Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın naaşı İstanbul'a getirildi
Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.
Istanbul
Şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığına bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline getirildi.
Şehit pilot Bahar'ın cenazesi, Avcılar Merkez Ulu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
