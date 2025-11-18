Dolar
Gündem

Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın naaşı İstanbul'a getirildi

Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.

Ahmet Cemil Yeşilmen  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın naaşı İstanbul'a getirildi Fotoğraf: Muhammed Ali Yiğit/AA

Istanbul

Şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığına bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline getirildi.

Şehit pilot Bahar'ın cenazesi, Avcılar Merkez Ulu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın naaşı İstanbul'a getirildi
