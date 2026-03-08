Dolar
Yaşam

Şehit ve gazi olan babalarının mirasını taşıdıkları üniformayla yaşatıyorlar

Gazi olan babasının isteğiyle 2020 yılında polislik mesleğine adım atan Merve Nur Kaya ile Geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Serdar Gören'in kızı Sıla Gören, babalarından devraldıkları bayrağı ileriye taşımanın gururunu yaşıyor.

Ali Furkan Çetiner  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Şehit ve gazi olan babalarının mirasını taşıdıkları üniformayla yaşatıyorlar Fotoğraf: Ali Furkan Çetiner/AA

Eskişehir

Şanlıurfa'da 2014 yılında olaya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Serdar Gören'in kızı Sıla Gören, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde 7 ay önce göreve başladı.

21 yaşındaki Gören, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren babasının mesleğine duyduğu sevgiden etkilendiğini söyledi.

Babasının şehadet haberini öğrendiğinde 10 yaşında olduğunu anlatan Gören, o dönemin ailesi için çok zor geçtiğini ifade etti.

Babasıyla ilgili anıların meslek seçiminde etkili olduğunu dile getiren Gören, "Babam mesleğini çok seviyordu ve bu sevgiyi bize de aşılamıştı. Onun anlattığı görev hikayeleriyle büyüdüm. Bu yüzden polis olmayı istedim." dedi.

Gören, mesleğini babasından kalan bir miras olarak gördüğünü belirterek, üniformayı taşımanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu kaydetti.

Kadınların istedikleri mesleği başarabileceğine inandığını vurgulayan Gören, "Babamın bana bıraktığı bu mesleği en iyi şekilde yapmaya çalışacağım." ifadesini kullandı.

Babasının isteğiyle polis oldu

Hakkari'de 1993 yılında gazi olan babasının isteğiyle 2020 yılında polislik mesleğine adım atan 28 yaşındaki Merve Nur Kaya da annelikle birlikte kazandığı sabır ve şefkati görevine yansıtarak vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.

İstanbul ve Uşak'ta görev yaptıktan sonra 2025 yılının ocak ayında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görev yapmaya başlayan Kaya, babasının mesleğine duyduğu saygı ve gururun kendisini polis olmaya yönlendirdiğini söyledi.

Kaya, Hakkari'de 1993 yılında terör örgütüyle girilen çatışmada gazi olan babası Teoman Kaya sayesinde mesleğine olan bağlılığını hiçbir zaman kaybetmediğini belirtti.

Merve Nur Kaya, babasının kendisini üniformayla gördüğü zaman çok gururlandığını belirterek, "Emekliliğini de görürüz inşallah" diye şaka yaptığını kaydetti.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 5 yıl önce vefat eden babasından gördüğü sabır ve cesaretin kendisine ilham verdiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Babam mesleğini hep gururla yaptı. Onun devletine olan bağlılığını, sabrını ve cesaretini görerek büyüdüm. Bu yüzden polis olmak benim için sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir gurur."

Anne olduktan sonra polislik görevine bakışının da değiştiğini ifade eden Kaya, 3,5 yaşındaki çocuğuna yaptığı anneliğin kendisine daha fazla sabır ve şefkat kazandırdığını söyledi.

Anneliğin büyük bir sabır öğrettiğini anlatan Kaya, "Bu duygular görevimde de bana yardımcı oluyor. Vatandaşlara karşı daha anlayışlı ve sabırlı olabiliyorum." dedi.

Kaya, kadınların her meslekte başarılı olabileceğine inandığını belirterek, aynı azim ve kararlılıkla görevini sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

