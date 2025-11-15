Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,93 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
