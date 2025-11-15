Dolar
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,93 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

