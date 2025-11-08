Tekirdağ'da turuncu balonlarla denize açılan yelkenciler lösemiye dikkati çekti
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Tekirdağ Şubesince, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında Tekirdağ Yelken Spor Kulübü'nde etkinlik düzenlendi.
Kulüpteki 10 sporcu hastalığa dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla teknelerine bağladıkları turuncu balonlarla denize açıldı.
Denizde gösteri yapan yelkenciler, kıyıdaki izleyiciler tarafından alkışlandı.
"Farkındalık oluşturarak herkese umut olmak istiyoruz"
LÖSEV Tekirdağ Temsilcisi Sabahat Tehnova, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara umut olmak için Tekirdağ Yelken Spor Kulübünün desteğiyle etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Hafta kapsamında farkındalık oluşturmak için etkinlikler yaptıklarını belirten Tehnova, "Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla umudu dalga dalga yaymak için ilimizde bulunan ailelerimizle beraber toplandık. Ailelerimize ve yelkencilerimize çok teşekkür ediyorum. Farkındalık oluşturarak herkese umut olmak istiyoruz. Her zaman 'Umut varsa iyileşme vardır.' demeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
Etkinliğe CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ile aileler katıldı.