Tekirdağ Ramazan Bayramı'nda doğaseverleri bekliyor

Tekirdağ, Ramazan Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Mesut Karaduman  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Marmara Denizi kıyısında yer alan kent, Ganos Dağı eteklerindeki bozulmamış doğası, ormanları ve manzarasıyla doğa tutkunlarına çeşitli alternatifler sunuyor.

Ziyaretçiler, Ganos Dağı eteklerinde doğa yürüyüşleri yapabiliyor, Uçmakdere'de yamaç paraşütü deneyimi yaşayabiliyor.

Bölgede ayrıca Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alanlarda ATV turlarına katılma imkanı bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, doğal güzellikleri ve sunduğu farklı aktivitelerle Tekirdağ'ın, bayram tatilinde alternatif turizm rotaları arasında yer aldığını söyledi.

Özellikle Ganos Dağı ile çevresinin doğa ve macera tutkunlarının ilgisini çektiğini ifade eden Karaküçük, "Bölgede ziyaretçiler için yamaç paraşütü, ATV turları ve doğa yürüyüşü parkurları gibi birçok aktivite imkanı bulunuyor. Adrenalin tutkunları ATV turlarıyla doğanın içinde heyecan dolu anlar yaşarken, yürüyüş parkurlarını tercih edenler ise eşsiz manzaralar eşliğinde doğayla baş başa vakit geçirme fırsatı buluyor." dedi.

Karaküçük, bayram tatilinde kente gelen ziyaretçilerin hem doğa sporları yapma hem de Marmara Denizi manzarasının tadını çıkarma imkanı bulabileceğini dile getirerek, "Tekirdağ, sunduğu doğal güzellikler ve aktivitelerle bayram tatilinde farklı bir deneyim yaşamak isteyenleri bekliyor." diye konuştu.

