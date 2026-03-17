Gaziantep turizminde "çifte bayram" beklentisi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Gaziantep'te, Ramazan Bayramı tatilinde turizm hareketliliğinin yaşanması bekleniyor.

Ömer Faruk Salman  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Gaziantep turizminde "çifte bayram" beklentisi Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ve tarihi mekanlarıyla yıl boyunca yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gaziantep'in, bayram tatilinde de ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olması öngörülüyor.

Kente gelen ziyaretçiler, dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiğinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere Rumkale, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve hayvanat bahçesi gibi turistik noktaları ziyaret edebiliyor.

TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı İbrahim Halil Kılınç, AA muhabirine, kentteki otel doluluk oranlarının şu an yüzde 40 seviyelerinde olduğunu belirterek, hafta sonuna doğru bu oranın daha da artmasını beklediklerini söyledi.

GAP turlarının son yıllarda çok popüler hale geldiğini anlatan Kılınç, Gaziantep'in de bu rotadaki ilk illerden olduğuna dikkati çekti.

GAP turlarına yönelik talebin bayram süresince de süreceğini ifade eden Kılınç, bu turlardan Gaziantep'in de nasipleneceğini vurgulayarak, bölgeye gelecek tatilcilere Gaziantep'e en az iki gün ayırmalarını önerdi.

Gaziantep'ten başlayan GAP turu rotalarının Şanlıurfa ve Mardin gibi şehirlerle devam ettiğini dile getiren Kılınç, "Önümüzdeki süreçte bu rotadaki Gaziantep'te zaman geçirme ve konaklama süresini artırmak istiyoruz." dedi.

Kılınç, esnafı bayramın ilk iki günü açık olmaları için hazırladıklarını ve buna göre çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Gelen misafirlerimizin en az iki gün Gaziantep planı yapması ve burayı gezmesi lazım. Biz de bu yüzden konaklamayı sağlamaya çalışıyoruz. Turistler Gaziantep'in hem tarihini hem gastronomisini tadıp keyifli zaman geçirsin istiyoruz."

Esnaf da heyecanlı

Tarihi Tahmis Kahvesi işletmecisi Mehmet Hilmi Bağcı ise Gaziantep'te turizm sezonunun yavaş yavaş açılmasıyla ziyaretçi yoğunluğunun son günlerde artmaya başladığını belirterek, esnafın bayram öncesinde hazırlıklarını tamamladığını ve çifte bayram yapmak istediklerini kaydetti.

Kebap ustası Ahmet Çadır da bayram tatilinin her sene olduğu gibi bu sene de Gaziantep'te bereketli geçmesini beklediklerini vurguladı.

DENEYAP Türkiye'nin 2026 başvuruları 30 Mart'a kadar sürecek
Ramazan Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı
JAK ve turizm jandarması Palandöken'de kayak güvenliği için yoğun mesai yapıyor
Özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun annesi köy köy gezerek oğlunu aramış
Bolu'nun Gölköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Bayramda şehirler arası otobüs firmalarına ek sefer imkanı

Ramazan Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı

Türk turizm sektörünün Rusya'daki liderliğini bu yıl da koruması bekleniyor

Türk turizm sektörünün Rusya'daki liderliğini bu yıl da koruması bekleniyor
Bayram tatilinde şehir ve kültür turlarına talep bekleniyor

Bayram tatilinde şehir ve kültür turlarına talep bekleniyor
Gülüklü çorba

Gülüklü çorba
