Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 takım arasında yer aldı

Tarihinin en kötü sezonunu geçirdikten sonra 2022 yazında teknik direktörlüğe eski futbolcularından Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adamla 2022-23, 2023-24 ve 2024-25'in ardından 2025-26 sezonunda da Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi kulvarlarında mücadele eden sarı-kırmızılılar, bu sezon üst üste 4 ve toplamda 26. lig şampiyonluğuna ulaştı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 takım arasına kalarak büyük başarı elde ederken Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da hedefine ulaşamadı.

Sezona iyi başladı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk 10 haftasında 9 galibiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-kırmızılı takım, sadece Beşiktaş ile berabere kaldı.

Galatasaray, ligin ilk 10 haftasında 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 golü kalesinde gördü.

İç saha performansı yüz güldürdü

Galatasaray, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 26 maçın 19'unu kazandı.

Geride kalan sezonda Süper Lig'de sahasında 13 galibiyet alan Galatasaray, ayrıca bu organizasyonda 4 beraberlik yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde de iç sahada başarılı bir performans gösteren sarı-kırmızılı ekip, bu sezon RAMS Park'taki Avrupa maçlarında 4 galibiyet ve birer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ise iç sahada oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet gördü.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ev sahibi olduğu toplam 26 resmi maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Mağlubiyetlerinin çoğu dış sahada

Galatasaray, bu sezon tüm kulvarlardaki 13 yenilgisinin 10'unu deplasmanda yaşadı.

Sezon başından beri Süper Lig'de 17 deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Avrupa deplasmanlarında da istediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 dış saha maçında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet gördü. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise konuk olduğu iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın bu sezon çıktığı 25 dış saha maçında toplam 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor.

Süper Lig'de 77 puanla şampiyonluğa ulaştı

Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 77 puanla üst üste 4. kez Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Tamamlanan sezonda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 24 galibiyet ve beşer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 77 puanla organizasyonu en üst sırada tamamladı. Ligde 77 kez fileleri havalandıran Galatasaray, Fenerbahçe ile bu sezonun en golcü ekibi oldu.

Ayrıca kalesinde sadece 30 gol gören sarı-kırmızılılar, ligde en az gol yiyen takım olmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalarak taraftarlarının beklentilerini büyük ölçüde karşıladı.

"Devler Ligi"nde bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdırdı.

Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiltere ekibi Liverpool'un rakibi oldu. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Galatasaray, rövanşta rakibine 4-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda son 16 takım arasına kalan Galatasaray, böylece taraftarlarının uzun süredir beklediği uluslararası başarıyı bu sezon yakalamış oldu.

Türkiye Kupası'nda istediğini alamadı

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, 12 puanla grubunu en üst sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Sonrasında da Ankara temsilcisi Natura Dünyası Gençlerbirliği ile eşleşen Galatasaray, tek maç üzerinden oynanan turda rakibine sahasında 2-0 yenilerek organizasyondan elendi.

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye yenildi

Sarı-kırmızılılar, TFF Süper Kupa'nın finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Tarafsız sahalarda oynanan maçlarda Galatasaray, ilk olarak yarı finalde Trabzonspor ile Gaziantep Stadı'nda karşılaştı. Rakibini 4-1'lik bir skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, böylece finalde Fenerbahçe ile eşleşti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ise sarı-lacivertli rakibine 2-0 yenilen Galatasaray, böylece bu kupayı 8. kez müzesine götürme şansını kaçırdı.

Bu sezonki maç performansı

Galatasaray'ın bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta performansı şu şekilde: