UEFA Avrupa Ligi'nde "İspanya" üstünlüğü Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa'nın yarın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla sevinç yaşayan ülke İspanya oldu.

1971'den 2009'a kadar UEFA Kupası, sonrasında da UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda kupayı en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 kez finallerde temsil edilirken 14 şampiyonluk yaşadı. İspanyollara Sevilla (7), Atletico Madrid (3), Real Madrid (2), Valencia ve Villarreal takımları kupayı getirdi.

İspanyollarla aynı sayıda final oynayan bir başka ülke ise İngiltere oldu. Ada takımları 19 kez finalde yer alırken 10 kez sahadan şampiyon ayrıldı.

İngiliz ekiplerinden Tottenham Hotspur (4), Liverpool (4), Manchester United (3), Chelsea (2), Arsenal (2), Wolverhampton Wanderers, Ipswich Town, Middlesbrough, Fulham finalde kupa için mücadele etti. Tottenham ve Liverpool 3'er şampiyonluk alırken, Chelsea 2 kez finalden zaferle ayrıldı. Ipswich Town ve Manchester United ise 1'er kez finalin kazanan tarafı oldu.

İspanyol ve İngiliz ekiplerini 18 kez finalde yer alan ve 10 kez kupanın zaferini yaşayan İtalyanlar takip etti. Juventus (3), İnter Milan (3), Parma (2), Napoli ve Atalanta, ülkelerine Avrupa'nın en büyük ikinci kupasını taşıdı.

Bu ülkeleri Borussia Mönchengladbach (2), Eintracht Frankfurt (2), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04'ün şampiyonluklarıyla Almanya, Feyenoord (2), PSV Eindhoven ve Ajax ile Hollanda, UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan ülkeler sıralamasında takip etti.

İngilizler yarın zirveyi ele geçirecek

Aston Villa'nın Alman ekibi Freiburg ile oynayacağı maç sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla final oynayan takım unvanı İngilizlere geçecek.

İngilizler yarınki müsabakayla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde 20 kez final oynayarak İspanyolların 1 maç önünde yer alacak.

Freiburg ise Almanya'nın final sayısını 16 yapacak.

Fransızların yüzü gülmedi

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransa ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

Fransa'nın Bastia ekibi, 1977-78 sezonunun finalinde Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı.

Bordeaux, 1995-1996 sezonunda Almanya'nın Bayern Münih ekibine finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

Olimpik Marsilya 1998-99 sezonunda İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. 2003-04 finalinde İspanya'dan Valencia'ya 2-0 kaybeden Marsilya, 2017-18'de de İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 3-0 yenilerek kupaya uzanamadı.

Ülkeler ve şampiyonluk sayıları

Avrupa'nın iki numaralı kupasının finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle: