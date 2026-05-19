ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Küba'ya yönelik ekonomik ve diplomatik baskının sonuç vermemesi nedeniyle askeri harekat seçeneğini eskisine göre daha ciddi şekilde değerlendirdiği öne sürüldü.

Politico: Trump yönetimi, Küba'ya yönelik askeri harekatı değerlendiriyor ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Küba'ya yönelik ekonomik ve diplomatik baskının sonuç vermemesi nedeniyle askeri harekat seçeneğini eskisine göre daha ciddi şekilde değerlendirdiği öne sürüldü.

Politico'ya konuşan kaynaklar, ABD-Küba ilişkileri ve Trump yönetiminin Küba'ya yönelik tavrındaki değişikliğe ilişkin iddialarda bulundu.

ABD'nin, Küba'ya petrol engeli gibi baskıların sonuç vermemesinden rahatsız olduğunu öne süren kaynaklar, askeri harekat seçeneğinin eskisine göre daha ciddi bir şekilde değerlendirildiğine işaret etti.

Yönetimin tavrında değişiklik olduğunu belirten ve adını vermek istemeyen bir yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Küba konusunda başlangıçtaki düşünce, liderliğin zayıf olduğu ve yaptırımların daha sıkı uygulanması ile ABD'nin Venezuela ve İran'da elde ettiği zaferlerin birleşiminin Kübalıları korkutup bir anlaşma yapmaya zorlayacağı yönündeydi. Şimdi İran'da işler tersine döndü ve Küba ilk başta düşünülenden çok daha dirençli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, askeri müdahale, daha önce hiç olmadığı kadar gündemde."

Öte yandan kaynaklar, olası bir askeri harekatın kapsamının tam olarak belli olmadığını, bu olasılıkların rejimi taviz vermeye zorlamak amacıyla yapılacak tek bir hava saldırısından, tamamen devirmeyi amaçlayan bir kara harekatına kadar uzanabileceğini ileri sürdü.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık Kararnamesi'ni imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Küba ile ilgili açıklamalarında, İran'dan sonra bu ülkeye yönelerek Küba yönetimiyle görüşeceklerini ifade eden Trump, Küba'nın "çökmüş bir devlet" olduğunu ve ancak ABD'nin bu ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunları çözebileceğini savunuyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise ABD'nin ülkesine askeri olarak müdahalede bulunmak için "bahane" aradığını belirterek, böyle bir durumda bölgenin "kan gölüne döneceği" uyarısında bulunuyor.