Şanlıurfa ara tatile ve bayrama hareketli girecek

Tarihi mekanları, gastronomisi ve sıra geceleriyle yıl boyunca yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Şanlıurfa'da, ara tatil ve Ramazan Bayramı'nda da turizm hareketliliğinin sürmesi bekleniyor.

Eşber Ayaydın  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Şanlıurfa

Kültür ve inanç turizminin bir arada sunulduğu Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Halfeti gibi kentle özdeşleşmiş alanları görme fırsatı buluyor.

Kente gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi bölgenin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı yakalıyor.

İlk ve ortaöğretim kurumlarının ara tatile girilmesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kentteki rezervasyonlar da arttı.

"Huzur ortamı şu anda Urfa'da mevcut"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın bayramlarda yoğun talep gören bir destinasyon olduğunu belirtti.

Kentin geçen yıllarda da bayram dönemlerinde büyük bir rağbet gördüğünü anımsatan Gülpınar, "Bu sene okulların ara tatilde olması, arkasından bayramın geliyor olması ve Şanlıurfa'nın her geçen gün tanınılırlığının, bilinirliğinin artması Urfa'yı çok cazip bir destinasyon haline getirdi. Tahmin ediyorum ki bu bayramda da büyük bir yoğunluk olacak. Büyük bir kalabalık, bir izdiham olması söz konusu." dedi.

Başkan Gülpınar, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere karşın Şanlıurfa'nın güven ve huzur ortamının hakim olduğunu vurgulayarak, "Savaşın olduğu her yerde maalesef çok çeşitli dezavantajlar, handikaplar yaşanıyor. Ben bir an evvel bir kere savaşın durmasını temenni ediyorum. Çünkü bütün dünyayı etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Böyle bir huzur ortamı şu anda Urfa'da mevcut. Bu konuda hemşerilerimiz vatandaşlarımız zaten müsterihler bundan hiç şüphemiz yok." diye konuştu

İç turizm açısından büyük bir canlanma olduğunu bunun bayramda zirve yapacağını aktaran Gülpınar, şunları kaydetti:

"Tabii biz dış turizme de çok önem veriyoruz. Sadece iç turizmle yetinmeyip, yerli turist kadar yabancı turistin de Urfa'da ağırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Son yıllarda çok ciddi artan bir talep var, inşallah bu huzur ortamı daha da pekişirse burada, herhangi bir aksilik olmazsa inşallah yabancı turist de şu anda çok büyük bir rağbet gösteriyor. Çok çeşitli gruplarla, ülkelerle, temsilcilerle görüşmelerimiz oluyor. Onların çok yoğun bir yönelimi var şu anda Urfa'ya. Özellikle bu son tarihsel keşifler, bulgular dünyada Urfa'yı çok tanınır ve cazip bir merkez haline getirdi. Biz bundan azami derecede şehir olarak tabii ki istifade etmek istiyoruz. Bu da bizim en doğal hakkımız. Çünkü Urfa'da çok büyük bir tarihsel hazine, bir zenginlik var turizm açısından. Bunu ilk geldiğim günden beri sürekli telaffuz ediyorum. Urfa gerçekten turizm dünyasındaki ideal şehirlerden biri."

Şanlıurfa'ya gelen misafirlerin geçen yıla göre çok farklı bir kentle karşılaşacaklarını belirten Gülpınar, ziyaretçilerin rahat edebilmesi için tüm kurumların, firmaların ve turizmle ilgili kuruluşların gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Turizm hareketliliği sezon boyunca devam edecek

Şanlıurfa'daki bir otelin genel müdürü Siyami Yorulmaz, kentin turizm sezonuna hareketli bir başlangıç yaptığını belirterek, ziyaretçi ilgisinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Ara tatilin başladığı 14 Mart itibarıyla otellerde yoğunluğun ciddi ölçüde arttığını ifade eden Yorulmaz, hem yerli hem de yabancı turistlerin kente olan ilgisinin her geçen yıl daha da arttığını dile getirdi.

Rezervasyonların turizm hareketliliğinin sezon boyunca devam edeceğine işaret ettiğini belirten Yorulmaz, Şanlıurfa'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikler sayesinde ziyaretçiler için önemli bir destinasyon haline geldiğini kaydetti.

