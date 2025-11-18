Dolar
Ekonomi

Tekirdağ'da üretilen havalandırma sistemi ekipmanları 20 ülkeye ihraç ediliyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, ürettiği havalandırma sistemi ekipmanlarını 20 ülkeye ihraç ediyor.

Mesut Karaduman  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Tekirdağ'da üretilen havalandırma sistemi ekipmanları 20 ülkeye ihraç ediliyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikasında 55 kişiye istihdam sağlayan firma, yangın ve duman damperleri, menfez, difüzör, yer konvektörü, panjur ve doğal havalandırma sistemleri üretimi yapıyor.

Yangına dayanım testlerinden geçen ürünler, Rusya, Almanya, Romanya, Kosova, Bulgaristan, Senegal, Moritanya ve Irak başta olmak üzere 20 ülkeye gönderiliyor.

Firma sahibi Cemal Bal, AA muhabirine, 1996 yılından bu yana havalandırma aksamları alanında faaliyet gösterdiklerini, şimdi de ısı pompası üretimine başladıklarını söyledi.

"Sertifikalarımız sayesinde ihracatta bize ulaşıyorlar"

Sektörde sürekli yenilik peşinde olduklarını ifade eden Bal, özellikle yangın ve duman damperlerinde sahip oldukları uluslararası sertifikaların ihracat kapılarını açtığını dile getirdi.

Üretimlerinin yüzde 40'ını ihraç ettiklerini belirten Bal, "İhracat departmanımız olmadığı halde firmalar bizi buluyor. Bunun tek sebebi sertifika. Avrupa'da kimsede olmayan yangın, duman, kelebek tip yangın damperi sertifikalarımız bulunuyor. Bu belgeler olduğu sürece ihracatta kapılar kendiliğinden açılıyor." diye konuştu.

"Türkiye'nin üretim potansiyeli çok yüksek"

Bal, KOSGEB'den iki yıl önce aldıkları desteğin üretim kapasitelerini artırmada önemli paya sahip olduğuna işaret ederek, teknoloji ve kalite yatırımlarının devam ettiğini, yaptıkları çalışmalarla sektöre yeni ürünler kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

