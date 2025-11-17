Dolar
42.33
Euro
49.16
Altın
4,079.20
ETH/USDT
3,200.40
BTC/USDT
95,496.00
BIST 100
10,768.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Doğu Karadeniz'in 10 aylık bal ihracatı 1,8 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz'den ocak-ekim döneminde bal ihracatı, 1 milyon 834 bin 520 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Doğu Karadeniz'in 10 aylık bal ihracatı 1,8 milyon doları aştı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden yılın 10 ayında 11 ülkeye 414 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 1 milyon 834 bin 520 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, Almanya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en fazla dış satım yapılan ülkeler olduğunu ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gürdoğan, Almanya'nın en önemli ihraç pazarlarından olduğuna işaret ederek, "Bölgemizden Almanya'ya bu dönem 765 bin 195 dolarlık bal ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu ülkeye 376 bin 367 dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Böylece Almanya'ya yılın 10 ayında yapılan bal ihracatı, değerde yüzde 103 arttı." dedi.

Almanya'yı 604 bin 82 dolarla ABD, 190 bin 811 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'nin takip ettiğini belirten Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı şekilde Ürdün, Fas ve Hollanda'ya da bu dönem bal satıldığını kaydetti.

Gürdoğan, bal ihracatını önemsediklerine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Hedefimiz, bal ihracatımızı daha fazla ülkeye ulaştırmak ve bölge ekonomisine katkıyı artırmak. Bu dönemde Ürdün, Fas ve Hollanda gibi yeni pazarlara açılarak ihracat ağımızı genişlettik. İlerleyen günlerde ihracat potansiyelimiz ve ülke çeşitliliğimizin giderek daha da artacağına inanıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesindeki inşa çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor
İstanbul'da şerit değiştiren taksinin çarptığı motosikletlinin yola düşmesi kamerada
15 bin öğretmen için tercih süreci başladı
İstinaf, kavga sırasında gazeteciyi darbeden sanığa verilen 6 yıl 3 aylık cezayı fazla buldu
Bursa'da yıllar önce yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor

Benzer haberler

Doğu Karadeniz'in 10 aylık bal ihracatı 1,8 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz'in 10 aylık bal ihracatı 1,8 milyon doları aştı

Beşiktaş GAİN, Trabzonspor’u deplasmanda 98-84 mağlup etti

Türkiye'nin Portekiz için üreteceği askeri gemilerin ilkinin yapımına başlandı

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 75 liradan satılıyor

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 75 liradan satılıyor
Çiçek sektörü ihracatta rekora koşuyor

Çiçek sektörü ihracatta rekora koşuyor
Mücevher ihracatı 5 yıldır her ocak-ekim döneminde arttı

Mücevher ihracatı 5 yıldır her ocak-ekim döneminde arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet