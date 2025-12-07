Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.
Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladıklarını belirtti.
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. Toplantısı’na katılmak üzere ülkemize teşrif eden Macaristan Başbakanı Sn. @PM_ViktorOrban’ı karşıladık.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 7, 2025
Köklü dostluk bağlarına sahip olduğumuz Macaristan ile yarın gerçekleştireceğimiz toplantı, stratejik ortaklığımızı… pic.twitter.com/mTQCk01Yt9
Köklü dostluk bağlarına sahip olunan Macaristan ile gerçekleştirilecek toplantının, stratejik ortaklığı pekiştirmek adına büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılacak görüşmelerin ve imzalanacak anlaşmaların, bölgemizin istikrarına ve ülkelerimizin refahına katkı sağlamasını diliyoruz."