Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya ameliyat edildi

Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya, sol kaval kemiğindeki stres kırığı tanısı dolayısıyla operasyon geçirdi.

Seyit Ahmet Eksik  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya ameliyat edildi

Trabzon

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden, Rayyan Baniya'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'ya sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol kaval kemiği stres kırığı tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

