Dolar
42.34
Euro
49.15
Altın
4,001.22
ETH/USDT
3,017.00
BTC/USDT
90,289.00
BIST 100
10,662.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde konuşuyor
logo
Ekonomi

Türkiye'nin 10 aylık mandalina ihracatı 375 milyon dolara yükseldi

Türkiye'nin yılın 10 ayındaki mandalina ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 375 milyon dolara yükseldi.

Fırat Özdemir  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Türkiye'nin 10 aylık mandalina ihracatı 375 milyon dolara yükseldi

İzmir

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen yıl ekim ayında 58 bin ton mandalina ihraç ederek 46 milyon dolar gelir elde etti.

Bu yılın ekim ayında ise ihracat miktarı 110 bin tona ulaşırken elde edilen gelir geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144 artışla 113 milyon dolara çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılın 10 ayında mandalina ihracatı 281 milyon dolardan 375 milyon dolara yükseldi.

Yaş meyve ve sebze ürünleri arasında ihracat şampiyonluğunu sürdüren mandalina en çok Rusya'ya gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalinada yüksek rekolte beklediklerini ve bu yıl 500 milyon dolar ihracat hedeflediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, "Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesi"ne video mesaj gönderdi
IQ Money'in "yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa aracılık" soruşturmasında 26 zanlı yakalandı
Erzurum'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Gümrükler Muhafaza ekipleri üç ilde 1 ton 65 kilogram esrar ele geçirdi
İstanbul'da ara tatilin ardından ikinci iş gününde trafik yoğunluğu

Benzer haberler

Türkiye'nin 10 aylık mandalina ihracatı 375 milyon dolara yükseldi

Türkiye'nin 10 aylık mandalina ihracatı 375 milyon dolara yükseldi

Doğu Karadeniz'in 10 aylık bal ihracatı 1,8 milyon doları aştı

Türkiye'nin Portekiz için üreteceği askeri gemilerin ilkinin yapımına başlandı

Çiçek sektörü ihracatta rekora koşuyor

Çiçek sektörü ihracatta rekora koşuyor
Mücevher ihracatı 5 yıldır her ocak-ekim döneminde arttı

Mücevher ihracatı 5 yıldır her ocak-ekim döneminde arttı
İstanbullu ihracatçılar yılın 10 ayında dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi

İstanbullu ihracatçılar yılın 10 ayında dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet