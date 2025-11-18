Dolar
Dünya, Savunma sanayisi

Yunan basını: Türkiye savunma sanayisindeki ihracatla Avrupa savunmasından pay almaya hazırlanıyor

Yunan basınında yer alan haberde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat artışıyla Avrupa'nın savunma mimarisinde pay edinmeye hazırlandığı belirtildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Yunan basını: Türkiye savunma sanayisindeki ihracatla Avrupa savunmasından pay almaya hazırlanıyor

Atina

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden "in.gr", "Türkiye savunma sanayisi ihracatında gaza basıyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin son zamanda savunma sanayisi alanındaki ihracat artışını değerlendirdi.

Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar'ın COBRA II 4X4 tipi 1059 aracı 5 yıl içinde teslim etmek üzere Romanya ile yaptığı 857 milyon avroluk anlaşmayı hatırlatan haberde, bu anlaşmanın söz konusu firmanın Avrupa piyasasına girmesine yol açtığı kaydedildi.

Haberde, "Savunma ve savunma sanayisine yatırım Türkiye tarafından dış politika uygulama yatırımı ve ciddi gelir kaynağı olarak görülüyor." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin silah sistemlerindeki ihracatının 7,1 milyar doları geçtiği ve hedefinin 10 milyar dolar olduğuna işaret edilen haberde, "Türkiye, uzun zamandır Avrupa'nın yeniden silahlandırılmasında çözüm olarak görülmek isterken, Avrupa'nın savunma mimarisinde pay edinmeye de hazır görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, Yunanistan'ın da bu ortamda, savunma sanayisindeki açığı kapatmak adına yüksek teknolojiye yatırım yapmak ve silahlanmada yüzde 25 iç üretimi sağlamak gibi planları olduğu kaydedildi.

