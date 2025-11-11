Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da "Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Gündem

Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

Mesut Karaduman  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

İlçelerdeki yüksek kesimlerde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sisin yüksek kesimlerde gün boyu etkili olması bekleniyor.

Ganos Dağı eteklerindeki sis, dronla görüntülendi.


