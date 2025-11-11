Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ
İlçelerdeki yüksek kesimlerde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sisin yüksek kesimlerde gün boyu etkili olması bekleniyor.
Ganos Dağı eteklerindeki sis, dronla görüntülendi.
