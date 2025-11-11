Zonguldak, Düzce ve Bartın için sağanak uyarısı
Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz'de görülecek yağışların yarın akşam saatlerine kadar Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli olması bekleniyor.
Yağış anında oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.