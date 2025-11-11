Dolar
logo
Gündem

Zonguldak, Düzce ve Bartın için sağanak uyarısı

Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Zonguldak, Düzce ve Bartın için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz'de görülecek yağışların yarın akşam saatlerine kadar Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış anında oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

