Dolar
42.12
Euro
48.61
Altın
4,006.15
ETH/USDT
3,401.70
BTC/USDT
103,075.00
BIST 100
11,037.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Efteni Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleriyle sis ahenk oluşturdu

Düzce'deki Efteni Gölü Kuş Cenneti havzasında, sisler arasında kalan yeşil, sarı ve kahverengiye bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Ömer Ürer  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Efteni Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleriyle sis ahenk oluşturdu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

"Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı" içerisinde yer alan kuş cennetinin havzasındaki Gölyaka Kültür Park'ta sis etkili oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Efteni Gölü koruma sahasındaki 790 bin metrekarelik parkta, sonbahar renklerine bürünen ağaçlar sisler içerisinde kaldı.

Yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarını yansıtan ağaçların sisle oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi
Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı, kamyonet sürücüsüne dava açıldı
Kandilli'nin erken uyarı sistemi, Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi
Kara yollarındaki sadeleştirme kapsamında yaklaşık 33 bin hız levhası kaldırıldı
MSB: Geçtiğimiz hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Benzer haberler

Bitlis'in doğal güzellikleri sonbahar renklerine büründü

Bitlis'in doğal güzellikleri sonbahar renklerine büründü

Efteni Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleriyle sis ahenk oluşturdu

Tohma Kanyonu sonbaharda renk cümbüşüne büründü

Sinop'ta milyon yıllık bazalt kayalıkları sonbahar renklerine büründü

Sinop'ta milyon yıllık bazalt kayalıkları sonbahar renklerine büründü
Tarihi Sümela ile Vazelon manastırları sonbaharın tonlarıyla renklendi

Tarihi Sümela ile Vazelon manastırları sonbaharın tonlarıyla renklendi
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet