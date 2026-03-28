Yaşam

Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı.

Ömer Ürer  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kar sularının erimesi ve havaların ısınmasıyla Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı'na gelen adrenalin tutkunları, botlarını suya indirdi.

Debisi yüksek suda botlarıyla ilerleyen raftingçiler, 13 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

Rafting tesis işletmecisi Serdar Çakmak, AA muhabirine, sezonun beklenenin üzerinde taleple başladığını söyledi.

Havaların mevsimsel olarak kendilerini mutlu ettiğini belirten Çakmak, "Havaların yağışlı gitmesiyle Melen Çayı'nın debisi yükseldi ve keyifli hale geldi. Sezonu bu anlamda da biraz erken açmış olduk. Nisan ayıyla yoğunluğun artacağını düşünüyoruz." dedi.

