İletişim Başkanı Duran'dan dijital terörizmle mücadele vurgusu

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmalarının aralıksız ve çok boyutlu şekilde devam ettiğini belirtti.

“Psikolojik harekat yürüten 361 hesaba erişim engeli uygulandı”

Daha önce FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabının tespit edildiğini ve bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirlerinin derhal uygulandığını hatırlatan Duran, şunları kaydetti:

“Sonrasında yürütülen ilave teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alınmıştır. Böylece FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısı 1731'e yükselmiştir. Ayrıca, yapılan detaylı incelemeler sonucunda, terörizmi öven, teşvik eden ve ülkemize karşı psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen 361 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere kurumlarımızla tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde gerekli işlemler tesis edilmiş ve erişim engeli uygulanmıştır. Yapılan analizler; söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon üretimi gerçekleştirdiğini, eş güdümlü propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.”

“Terörle mücadele dijital mecralarda da kararlılıkla sürmekte”

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil, dijital mecralarda da aynı kararlılık, hukuki meşruiyet ve koordinasyon anlayışıyla sürdürmektedir" ifadesini kullanan Duran, "Hiçbir terör örgütüne, hiçbir uzantısına ve milli güvenliğimizi hedef alan hiçbir dijital operasyona müsamaha gösterilmeyecektir. Türkiye, bütün kurumlarıyla dijital alandaki tehditlere karşı teyakkuz halindedir ve mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürecektir." açıklamasında bulundu.