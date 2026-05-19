İsrail gemisinin çarptığı Küresel Sumud Filosu'ndaki Sirius teknesinin uydu bağlantısı koptu İsrail donanma gemisinin, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki Sirius teknesinin kıç kısmına çarptığı ve teknenin uyduyla bağlantısının koptuğu bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan, filodaki Sirius teknesinin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail donanma gemisinin, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden ⁠Sirius teknesini durdurmak için "askeri manevralarla suni dalgalar oluşturduğu ve yüksek tazyikli su sıktığı" aktarılan açıklamada, donanma gemisinin teknenin kıç kısmına çarptığı belirtildi.

Bu müdahalenin teknedeki aktivistler ve mürettebatın can güvenliğini doğrudan hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "Filonun öncü gemisi Sirius, İsrail donanmasının hukuksuz ve barbarca saldırısına uğramıştır." ifadesi kullanıldı.

İsrail donanma gemisinin "sivil ve korumasız" yardım teknesine fiziksel olarak çarptığı ve teknenin "dengesini bozarak batma tehlikesi oluşturmayı amaçladığı" kaydedilen açıklamada, "İsrail bu müdahaleyle uluslararası denizcilik kurallarını açıkça çiğnemiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail'in bu tehlikeli müdahalesi, açık bir korsanlık suçudur. (Sirius teknesiyle) Uydu bağlantımız çarpmayla koptu. Aktivistlerin akıbeti bilinmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Sivillerin can güvenliğinden tamamen İsrail'in sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in "hukuk tanımaz tavrına" karşı başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaların acilen göreve çağırılması gerektiğinin altı çizildi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan yapılan görüntülü paylaşıma göre, Sirius teknesinde bulunan Ali Tokluman, tekneye İsrail donanmasınca yasa dışı müdahale edildiği esnada yetkililerle son kez irtibat kurdu.

Tokluman, telefondan yetkililere bağlanarak, İsrail'in 7 metrelik bir tekneye karşılık 3 savaş gemisi göndermesini "savaşa gidiyormuş gibi" bir tutum olarak nitelendirdi.

Sonuna kadar direneceklerini vurgulayan Tokluman'ın, İsrail donanmasının tekneye tazyikli suyla müdahale ettiği sırada iletişimi kesildi.

⁠İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.