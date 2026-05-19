Samsun'da Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemiler geçiş töreni yaptı

[1/56] Kırklareli Atatürk Anıtı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

[2/56] Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.

[3/56] Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

[4/56] Bakan Bak ve beraberindeki heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.

[6/56] Mardin'de , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Artuklu Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

[7/56] Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Parkında tören düzenlendi.

[9/56] Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

[10/56] Sinop'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Uğur Mumcu Meydanı’nda tören düzenlendi.

[12/56] Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende çeşitli geleneksel oyun ve spor dallarında gösteri gerçekleştirildi.

[13/56] Mersin'in Silifke ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıt Meydanı'nda tören düzenlendi.

[14/56] Eskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

[15/56] Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte öğrenciler 120 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

[16/56] Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören ve gösteri düzenlendi.

[17/56] 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İzmir'in merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

[18/56] Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

[19/56] Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi.

[20/56] Kırklareli Atatürk Stadı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

[21/56] Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, öğrenciler wushu gösterisi sundu.

[22/56] Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

[23/56] Aksaray'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

[24/56] Kayseri'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

[26/56] Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

[27/56] Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören ve gösteri düzenlendi.

[28/56] Amasya’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 22 Haziran Spor Salonunda düzenlenen törenle kutlandı.

[29/56] Kilis'te 7 Aralık Stadyumu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

[30/56] Osmaniye Atletizm Pistinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

[31/56] Kırşehir’de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Ahi Stadyumu'nda düzenlenen törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

[33/56] Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

[34/56] Erzurum'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Yakutiye Kent Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

[35/56] Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Milli İrade Meydanında düzenlenen programda, öğrenciler spor gösterisi yaptı.

[37/56] Muğla’nın Fethiye ilçesinde statta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

[38/56] Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Metehan Başar Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

[39/56] Nevşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Stadı'nda tören düzenlendi.

[40/56] Çanakkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

[41/56] Uşak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

[42/56] 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ordu'da 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

[43/56] Trabzon'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda tören yapıldı.

[44/56] Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

[45/56] Yozgat'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Rıza Kayaalp Spor Salonunda tören düzenlendi.

[46/56] Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Gazi Stadyumu'nda düzenlenen törende, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri gösteri yaptı.

[47/56] Yalova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

[48/56] Trabzon'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda tören yapıldı.

[49/56] Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

[50/56] Bilecik'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstasyon Spor Salonu'nda program düzenlendi.

[51/56] Gümüşhane'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

[52/56] Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Uluslararası Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

[53/56] Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

[54/56] Niğde'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

[55/56] Artvin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Artvin Spor Salonunda tören düzenlendi.

[56/56] Aydın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.