MHP Genel Başkanı Bahçeli, "19 Mayıs, Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın attığı o ilk adımla 107 yıl önce başlayan ve ilelebet sürecek istikbal seferinin adıdır. Bugün sizlere düşen vazife bu seferin en ön saflarında birer nefer olmaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 19 Mayıs, Mustafa Kemal Paşa'nın attığı o ilk adımla başlayan ve istikbal seferinin adıdır MHP Genel Başkanı Bahçeli, "19 Mayıs, Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın attığı o ilk adımla 107 yıl önce başlayan ve ilelebet sürecek istikbal seferinin adıdır. Bugün sizlere düşen vazife bu seferin en ön saflarında birer nefer olmaktır." dedi.

Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, salonu kuşatan coşkudan, heyecandan ve ülkü sevdasını görmekten büyük kıvanç duyduğunu belirterek, milletin yarınlarına, Türk-İslam davasının genç nefeslerine, istikbalin şafak vaktine şahitlik etmekten dolayı bahtiyar olduğunu söyledi.

"Al bayrağın altında şahsiyetini, bozkurtlu mavi sancağın gölgesinde gençlik düşlerini büyüten, Kızılelma'nın ışığında istikbalimize yürüyen Türk gençliğiyle iftihar ediyorum." diyen Bahçeli, 19 Mayıs'ın 107'inci yılında yüreğinde Ergenekon'un demirden dağları eriten kudretini, fikriyatında Malazgirt'in Anadolu'yu vatan kılan kararlılığını, istikametinde İstanbul'un çağ açıp çağ kapatan fetih ufkunu, adımlarında Samsun'un istiklal meşalesini taşıyan Türk gençliğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Hürriyet güneşi 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde parlıyor"

19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan hürriyet güneşinin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde parladığını belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü iradenin nasıl diri kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Ne mutlu bizlere, hasretini çektiğimiz, dualarda dilediğimiz, sabırsızlıkla beklediğimiz ve sonuna kadar güvendiğimiz o Türk gençliği, işte karşımda dimdik ayakta duruyor. Bu gençlikle ne kadar sevinsek ne kadar övünsek ne kadar iftihar etsek azdır.

Bu salonu dolduran alnı ak, aklı selim, kalbi sağlam, azmi aşikar, niyeti halis olan, bütün samimiyetimle kendileriyle gurur duyduğum sevgili asenalar, sevgili bozkurtlar, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı münasebetiyle hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Her birinizi teker teker bağrıma basıyor hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Başta Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım olmak üzere Ülkü Ocakları'nda yetişmiş, yetiştirmeye devam eden tüm dava ve yol arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Samsun'da çakan kıvılcım"

19 Mayıs 1919'da Türk milletinin, tarih sahnesinde yeniden doğrulduğunu, kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladığını, emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle ittiği kutlu bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mondros'un ağır hükümleri milletimizin sırtına hançer gibi saplanmış, Anadolu'nun dört bir yanı işgal heveslilerinin kirli hesaplarıyla sarmalanmıştı. Vatan toprağı işgalcilerin postallarıyla çiğnenirken, ihanetin ağları İstanbul'dan Musul'a, Erzurum'dan Selanik'e kadar uzanmış, mandacıların himaye hevesleri, ayrılıkçı cemiyetlerin teslimiyet hesaplarıyla çepeçevre kuşatılmıştı. İstanbul'un semalarına işgalin ağır gölgesi çökmüş, ordunun imkanları mütareke şartlarıyla budanmış, vatan sevdalılarının sabrı taşmıştı.

Vatan ve hürriyet şairimiz Namık Kemal, milletin sızısına şöyle ses veriyordu 'Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini?' İşte Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a attığı ilk adım, bu suale verilmiş en büyük cevaptır. O ilk adım Havza'da ulusal şuura, Amasya'da kurtuluş fermanına, Erzurum'da milli birliğe, Sivas'ta 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyen kararlılığa, Ankara'da devletleşen ve devleşen milli iradeye dönüşmüştür. Böylece Namık Kemal'in feryadı cevabını bulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu cevabı tarihe şu mısralarla mühürlemiştir, 'Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini.' İşte bu mısralar Samsun'da çakan kıvılcımın Anadolu'da nasıl bir ihtilal yangınına dönüşeceğinin habercisi olmuştur."

"Bu yürüyüşte yorgunluğa yer yoktur"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da Milli Mücadele'nin fitilini ateşlerken önünde belirsizlik, karşısında işgale soyunan düşman, arkasında hıyanetin muhbirleri, boynunda idam fermanı olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Fakat onun ruhunda korkuya yer yoktu. Bandırma Vapuru, Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla nasıl bilendiyse, Milli Mücadele'nin iradesi de yokluklar içinde, ihanetlerin arasından, işgalin gölgesinden sıyrılarak kuvveden fiile çıkmıştır." diye konuştu.

Bahçeli, şunları söyledi:

"O iradenin mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Paşa da imkansızlığı mazeret saymamış, Anadolu'nun sessizliğinde yaklaşan kıyamın ayak seslerini sinesinde duymuştur. Sükutu sedaya, acizliği azamete, dağınıklığı dirliğe, kederi kıyama çeviren ise Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Türk milletine duyduğu sevgi ve inanç olmuştur. Resmi bir vazifenin sağladığı imkanı milli bir dirilişin kilometre taşına çeviren iradenin Samsun'da Türk milletinin talihini ve tarihini sil baştan inşa etmiştir.

Bugün bu inşa üzerine yürüdüğümüzü çok iyi bilmenizi isterim. Bu yürüyüşte yorgunluğa yer yoktur. Bu yürüyüşte yılgınlığa yer yoktur. Bu yürüyüşte tereddütlere, teslimiyete, tükenişe, tefrikaya yer yoktur. 19 Mayıs, mahzun kalmış milletimizin miracıdır. 19 Mayıs, esarete terk edilmek istenen mukadderatın Türk eliyle yeniden yazılmasıdır. 19 Mayıs, karanlığa terk edilmek istenen bu coğrafyada fecrin ilk ışıklarıdır. 19 Mayıs, Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın attığı o ilk adımla 107 yıl önce başlayan ve ilelebet sürecek istikbal seferinin adıdır. Bugün sizlere düşen vazife de bu seferin en ön saflarında birer nefer olmaktır."

"Korkmayacaksınız, kaçmayacaksınız, satmayacaksınız"

Galip Erdem'in "Hürriyet savaşını kazanmak ne kadar mühimse, hürriyete layık olmak da en az o kadar mühimdir." sözüne vurgu yapan Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Şayet bir gün çaresiz kalırsanız, bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun." öğüdünü hatırlatarak, "Gençliğe armağan edilen bu müstesna günün manası bu seslenişte ve hakikatte yatmaktadır." dedi.

Türk gençliğine istiklalin haysiyeti, istikbalin mesuliyeti, cumhuriyetin namusu, Türk milletinin ebediyete kadar hür yaşama ahdinin 19 Mayıs 1919'un hatırasıyla emanet edildiğini vurgulayan Bahçeli, "Kıymetli asenalar, değerli bozkurtlar, o halde korkmayacaksınız, kaçmayacaksınız, satmayacaksınız, savrulmayacaksınız. Rüzgar belki sert esecek, yollar sarpa saracak, zaman zaman hissenize bozkurt yalnızlığı düşecek, bazen kimse sizi anlamayacak, ne kadar dil dökseniz de anlaşılmayacaksınız. Güneşli günlerin yolcuları, şen sofraların misafirleri, düz yolların heveslisi değil, çetin zamanların nöbetçileri, puslu havalarda ocaklarının bekçileri, Türk milliyetçiliği davasının yegane hancısı olacaksınız. Kim olduğunuzu merak eden, nereden gelip nereye gittiğimizi soran varsa önce dönüp maziye baksın." ifadesini kullandı.

Arif Nihat Asya'nın ülkücü gençliğe seslenişini anımsatan Bahçeli, şöyle dedi:

"Siz büyük Türkiye'yi gerçekleştirecek olan ülkücüler. Siz Oğuzların, Kürşadların, Alparslanların, Fatihlerin, Yavuzların, Abdülhamidlerin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Hacı Bektaşların, Sütçü İmamların, Dilşad Sultanların, Nene Hatunların, Gevher Nesibelerin, Malhun Hatunların torunları olan ülkücüler… Sizler işte böyle bir neslin devamı, böyle bir tarihin mirasçıları, böyle bir davanın emanetçilerisiniz.

Kökünüzden kopmayacak, kimliğinizi şeref sayacak, tarihinize sırt çevirmeyeceksiniz. Garbın çağdaşlık pazarlarında atanızın öğüdünü, ananızın duasını satmayacaksınız. Gündeminizi küresel rüzgarların insafına, günlerinizi sanal alemin girdabına, gönlünüzü köksüz akımların seline kaptırmayacaksınız. Aklınızı ilimle, ahlakınızı imanla, hayallerinizi ülküyle, hedeflerinizi disiplinle tahkim edeceksiniz. Saflarınızı terk etmeyecek, gerektiğinde ileri atılmaktan ve bir daha geri dönmemekten çekinmeyeceksiniz. Günü kurtaran değil, asırları kurmaya namzet olan, o asra da Türk ve Türkiye Yüzyılı damgasını vuran büyük Türk gençliği olacaksınız."

"Ülkü Ocakları, Türk gençliğini menşei meçhul fikir akımlara terk etmeyen sığınaktır"

Şair Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bütün Türk Gençliğine" şiirinin "Ölümlerden sakınma, meyus olmaktan utan. Bir kere düşün nedir seni dünyada tutan? Mefkuresinden başka her varlığı unutan, Kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın" dizelerine vurgu yapan Bahçeli," İşte o kahramanlar bir bayrak gibi karşımda duran ülkücü Türk gençliğidir." diye konuştu.

Ülkü Ocakları'nın Türk gençliğini aidiyet buhranlarından, manevi kuraklıktan, değer erozyonlarından, kimliksizliğin ve köksüzlüğün öğütücü çarklarından çekip çıkaran bir mektep olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu mektebin tarihi, Türk milletinin son yüzyılda verdiği varoluş mücadelesinin gençlik cephesidir. Türk gençliğinin menşei meçhul ideolojik kamplara ayrılmaması, sokak çatışmalarına teslim edilmemesi, kinle beslenmiş ithal reçetelerde deva aramaması ve bölünme telkinlerine terk edilmemesi için mücadele edilmiştir. Bu mücadele, gerek üniversite koridorlarında ve öğrenci yurtlarında gerekse mahkeme salonlarında, zindanlarda, tabutluklarda verilmiştir.

Bu mücadele bir gençlik hevesi olarak değil, milli bekasına sahip çıkan bir millet refleksi olarak doğmuştur. Bu mücadele, şehitler kervanımızın yol başçısı Ruhi Kılıçkıran'dan son ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na uzanan aziz hatıralarla mühürlenmiş, fedakarlıkla yoğrulmuş, şehadetle taçlanmıştır. Bugün bu salonu dolduran Türk gençlerinin gözlerine baktığımızda görüyoruz ki şehitlerimizin emaneti yerde kalmamıştır, kalmayacaktır. Ülkücü şehitlerimizin hatıraları bugünümüze biçim veren, aydınlık katan kutup yıldızlarımızdır. Onların aziz hatırası yalnız dualarımızda, anılarımızda değil, bugün kitap başında ter döken, laboratuvarda bilimle hemhal olan, kod yazan, proje geliştiren, toprağı tanıyan ve üreten Türk gençliğinin alın terinde yaşamaktadır."

“Kılıcın yanına algoritma, sancağın yanına yazılım eklenmiştir”

Çağın değiştiğini, cenk meydanlarının siber sahaya eklendiğini belirten Bahçeli, "Kılıcın yanına algoritma, sancağın yanına yazılım eklenmiştir. Günümüzde karargahlar, artık teknoloji merkezleridir. Savaşın bir cephesi bazen bir laboratuvar masasında, bazen milli bir yazılımda, bazen bir İHA kanadında, bazen bir yarış aracının motorundadır." ifadesini kullandı.

Bunun için Ülkü Ocaklarının teknoloji alanındaki hamlelerinin, Türk gençliğini çağın öznesi yapma gayreti olduğunu vurgulayan Bahçeli, Ülkü Ocakları Teknoloji Merkezi koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TeknOcak'ın iftihar kaynakları olduğunu söyledi.

TeknOcak'ın elektronik ve robotik sistemlerden yazılım ve yapay zekaya, enerji ve çevre teknolojilerinden savunma ve uzay çalışmalarına, tarımdan mobil uygulamalara kadar geniş bir sahada Türk gençliğine üretim ufku açan milli bir teknoloji seferberliği olduğunu belirten Bahçeli, "Bu seferberlik, muasırlaşma davasının gençliğimizde vücut bulmasıdır. Ancak altını kalın çizgilerle çizmem gerekir ki Batı özentisi biçareler gibi taklitçi bir modernleşme hevesi içinde değiliz. Kılıkta kıyafette öykünme derdi, yaşayışta milletimize yabancılaşma maksadı taşımıyoruz." dedi.

Kendi kimliğinden kopmadan çağın bilgisini üretme, çağın tekniğini kavrama, çağın araçlarını Türk milletinin büyük hedeflerine bağlama gayesinde olduklarını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Merhum Ziya Gökalp'in işaret ettiği hakikat bugün tüm gerçekliğiyle önümüzdedir. 'Bugün bizim için muasırlaşmak demek, Avrupalılar gibi zırhlı gemiler, otomobiller, tayyareler yapıp kullanabilmek demektir. Muasırlaşmak, şekilce ve yaşayışca Avrupalılara benzemek değildir.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 10. Yıl Nutku'nda hedefimizi 'Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak' olarak tayin etmiştir. Yalnızca tüketen değil üreten, izleyen değil tasarlayan, takip eden değil geliştiren bir gençlik, işte bu anlayışla filizlenmektedir. Nasıl bir gençlik düşlüyoruz biliyor musunuz? Sokağın savrukluğuna yüz çevirmiş, Endüstri 5.0'ın imkanlarını Türk milletinin büyük hedefleriyle buluşturmuş bir gençlik, boş sözlerin, hamasi sloganların değil büyük eserler verme idealinin peşinden giden bir gençlik, kuru gürültülerin değil somut projelerin, tüketim kolaycılığının değil uluslararası sahada bayrağımızı dalgalandırmanın derdine düşen bir gençlik, kavgayla vakit tüketmeyen, hasetle kararmayan, gıybet okyanuslarında boğulmayan, yapay zekayla ufkunu açan, tarım ve biyoteknolojiyle geleceğin kapılarını aralayan bir gençlik, Türk milletinin koluna kuvvet, zihnine kudret, kaderine kutup başı olacak bir gençlik düşlüyoruz."

"Üniversiteli gençlerimizin geliştirdiği 100'ü aşkın proje bizim için şeref payesidir"

Söz konusu gençliğin, bugün salonda, yanı başlarında olduğunu bildiren Bahçeli, "Bizim gençliğimiz başkasının teknolojisine mahkum olmamak için kendi imkanını, kendi kabiliyetini büyüten aydınlık sabahlarımızdır. Başta isim banisi olduğumuz Göktay Yarış Arabası ve Türkhan İnsansız Hava Aracı olmak üzere üniversiteli gençlerimizin geliştirdiği 100'ü aşkın proje bizim için şeref payesidir. Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini çok iyi bilen ecdat aklı, kendi cevherine güvenen, teknolojiyle büyüyen bir nesilde yeniden vücut bulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şahsi ikballerinden evvel ülkenin istikbalini düşünen, çağın gereksinimlerini okuyan, imkanlarını Türkçe yorumlayan, küresel hadiselerin seyrini milli bir gözle, bağımsız bir idrakle kavrayan gençlerin yüz akları olduğunu kaydeden Bahçeli, küçük hedeflerin büyük milletlere yakışmayacağını söyledi.

Türk gençliğinin dar ufuklara sığamayacağını vurgulayan Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Gündelik kavgalara sıkışıp kalmak ülkücü şuurla bağdaşmaz. Biliyoruz ki ülkücü Türk gençliği varsa Türk milleti çaresiz değildir. Görüyoruz ki biz burada var oldukça Türkiye Cumhuriyeti Devleti yalnız değildir. Yürekten inanıyoruz ki ülkücü Türk gençliği varsa Türk ve Türkiye Yüzyılı kuru bir söz değil, alın teriyle, akılla, ahlakla ve teknolojiyle adım adım ilerlenen bir hakikattir. Bugün dünyanın içinde bulunduğu kaotik denklem, devletlerin gizli ya da sarih ittifaklarıyla, kara bulut gibi gündemimize çöken sınır meseleleriyle, enerji yolları üzerinde dolanan tehdit bulutlarıyla, diplomasi masalarında esen soğuk rüzgarlarla, siber alemde açılan görünmez savaş cepheleriyle ve yeni nesil kuşatma araçlarıyla her geçen gün daha ağır, daha çetin ve daha yakıcı bir mahiyet kazanmaktadır.

Böylesine sert bir çağda ayakta kalmanın yolu, yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğinde kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Bakınız kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siber alemde ise sinsi kimliksizleştirme operasyonları kol gezmektedir. İnsanlık bir taraftan teknolojiyle geleceğe uzanırken, diğer taraftan merhametten, adaletten, vicdandan ve hakkaniyetten uzaklaşmanın sancısını yaşamaktadır. Böyle bir zamanda delikanlı çağında bir genç olmak kolay değildir. Böyle bir zamanda ülkücü bir genç olmak ve ülkücü kalmak ise hiç kolay değildir. Dosdoğru yürüyen, dimdik duran her bir ülkücü gencimizi yürekten tebrik ediyorum. Karşımızda bütün heybetiyle duran ülkücü Türk gençliği, çağın rüzgarına kapılan yaprak değil, fırtınalara yön veren kaynaktır."

"Bu yük, siyasi bir hedef değildir"

Ülkücü gençliğin başıboş öfkenin, ölçüsüz heyecanın, köksüz arayışların değil, disiplinin, edebin, ferasetin ve sadakatin adı olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bugün Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdayken, sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük, siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır." ifadelerini kullandı.

Salondakilere, tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğini söyleyen Bahçeli, "Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Mukavemetiniz sarsılmaz olsun. Dik duruşunuz tavizsiz olsun. Birbirinize dayanın. Birbirinizi eksilten değil artıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun. Unutmayınız, büyük yürüyüşler, birbirinin ayağına basanlarla değil, birbirinin yükünü alanlarla hedefe varır." diye konuştu.

Merhum Dilaver Cebeci'nin, "Kalın ordu nerde olsa görülür. Ülkülere birlik ile varılır. Yoldaşlarımız, gök pusatlar darılır. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?" dizelerini okuyan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, soruyorum sizlere, Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, aynı sancağın gölgesinde yürüyenlerin alınganlıkla, kırgınlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Hayır, bin kere hayır. Bugün küslük değil kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil adanmışlık zamanıdır. Bugün dağılma değil derlenme, tükenme değil toparlanma zamanıdır. Yolumuz yalnız yürüyenlerin, 'bizi' unutup 'ben' diyenlerin yolu değildir."

"Gelecek için bugünden ter dökmek kolay değildir"

Yolu doğru olanın yükünün ağır olduğunu belirten Bahçeli, "Hak yolun yolcusu olmak kolay değildir. Milleti için yanmak, vatanına hizmet için çalışmak, Türk-İslam ülküsü yolunda ömür tüketmek, yalnızca Allah için sebat göstermek, nefsi dizginlemek, gelecek için bugünden ter dökmek kolay değildir. Fakat unutmayınız, Allah dağına göre kar verir." dedi.

Büyük emanetlerin büyük gönüllere, büyük davaların büyük iradelere, büyük hedeflerin büyük milletlerin evlatlarına nasip olacağını ifade eden Devlet Bahçeli, Ülkü Ocaklarıyla övündüğünü, Türk gençliğine güvendiğini vurguladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitleri, cefakar gazileri, ecdadı minnetle ve hürmetle yad ettiğini belirten Bahçeli, "Cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, Türk milliyetçiliği fikrine gönül ve ömür vermiş bütün dava ve fikir adamlarımızı, ülkücü nesillerin yetişmesinde emeği bulunan büyüklerimizi özlemle ve şükranla anıyorum. Türk-İslam davasının bedelini canıyla ödeyen bütün ülkü şehitlerimizi rahmetle anıyor, taş medreseli ülkücülerimize minnetlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Notlar

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Hipodrom Caddesi'nde oluşturulan yaklaşık 3 kilometrelik konvoy eşliğinde kurultayın düzenlendiği Ankara Spor Salonuna geldi.

Salonun hem dışında hem de içerisinde oluşturulan karşılama koridorundan geçerek partilileri selamlayan Bahçeli, "Durma ilerle evlatların seninle" sloganı eşliğinde kürsüye çıktı.

Bahçeli'ye konuşmasının ardından, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Türk'ün bağımsızlık yemini, devlet aklı ve Bozkurt ruhunu simgeleyen "altın kurt başlı tuğ" takdim etti.

Kurultayda, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca düzenlenen "Türk Gençliği Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi okunurken, Asena Teşkilatları bünyesinde spor müsabakalarında derece elde eden isimlere ödülleri verildi.

Program kapsamında Ali Kınık, Osman Öztunç ve Mustafa Yıldızdoğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanatçı sahne alırken, Seymen ekibi halk oyunları gösterisi sundu.

Devlet Bahçeli'nin üst bölümünde, Hüseyin Nihal Atsız'ın "Türklerin Türküsü" şiirinden "Ölümlerle Eğlenen Tunç Yürekli Türkleriz" ifadesinin yer aldığı, yan yüzeylerinde turkuaz taşların bulunduğu, Türk savaşçı figürleri ile Üç Hilal ve Ay-Yıldız sembollerinin kabartma uygulamayla işlendiği yüzük ile aynı ifade ve sembollerin yer aldığı rozet taktığı görüldü.