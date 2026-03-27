Liselilerden oluşan tiyatro grubu köy okullarında sahne alıyor

Düzce'de kız lise öğrencilerinden oluşan tiyatro grubu, kendi imkanlarıyla hazırladıkları kostüm ve dekorlarla köy köy gezerek ilk ve anaokulu öğrencilerine eğlenceli ve eğitici oyunlar sahneliyor.

Göksel Cüneyt İğde  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Düzce

Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, yaklaşık 2 yıl önce alan şefi İclal Ünal öncülüğünde köy okullarındaki çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için harekete geçti.

Tiyatro grubu oluşturan 14 kız öğrenci, okulun atölyesinde kendi yazdıkları senaryolara uygun kostümler ve dekorlar hazırladı.

Her oyun için hazırladıkları farklı malzemelerle gittikleri köy okullarında ilgiyle karşılanan tiyatro ekibi, sahneledikleri oyunlarla ilk ve anaokulu öğrencilerinin eğlenerek öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Dönüşümlü olarak 6 köy okulunda sağlıklı yaşam ve insani değerleri konu alan oyunlarını sahneleyen tiyatro ekibi, çocukların hayal dünyasına dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Tiyatronun öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkisi var"

İclal Ünal, AA muhabirine, köy okullarında oyunlar sahneleyen öğrencilerin güzel bir deneyim yaşadığını söyledi.

Çocukların oyunları ilgiyle izlediğini belirten Ünal, "Gittiğimiz köy okullarında ilk defa tiyatroyla tanışan çocuklarımız var. Onlara 2 yıldır tiyatroyu olabildiğince tanıtmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ünal, tiyatro grubuna zaman zaman yeni katılımların olabildiğini dile getirerek, "Oyunları tamamen çocuk profiline uygun, kavram kazandırmaya, eğlendirmeye yönelik tasarlamaya çalışıyoruz. İçerikleri de öğrencilerimiz kendileri hazırlıyor. Çocukların sevdiği ve tanıdığı yüzler olsun ki tiyatroya daha sıcak yaklaşsınlar diye güncel çizgi film karakterlerini kullanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Tiyatronun öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkisi olduğuna işaret eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukları da işin içine katmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz oyunlarını sergilerken buradaki çocukları da sahneye davet ediyor. Bu, onların dikkat süresini daha da yoğunlaştırıyor. Böylece sahnedeki odak noktasını daha yukarıya çıkarmış oluyoruz. Öğrencilerimiz bunları yaparken de olabildiğince çocukların öğrenmelerini kolaylaştıracak, bir davranışı öğretecek, bir tavsiyede bulunacak, akıllarına seneler sonra bile geldiğinde, 'Ben bunu buradan hatırlıyorum' diyebilecekleri ortam hazırlamaya çalışıyor. İlk sahneyi hazırlamak çok önemli. Seneler sonra belki bizi hatırlamayacaklar ama bu sahneyi hatırlayacaklar."

Ünal, tiyatro grubundaki öğrencilerin alan derslerinde gördükleri eğitimler sayesinde kostüm dikme ve dekor oluşturma konusunda tecrübeli olduklarını, meraklı ve istekli yapılarıyla çocukların gönlüne dokunduklarını sözlerine ekledi.

"Tiyatro çocuklara yeni dünyaların kapılarını açıyor"

12. sınıf öğrencisi Cansu Atay da tiyatro grubunda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür etkinliklerin çocukları etkilediğini ve eğlendirdiğini biliyoruz. Kostümleri, sahneleri büyük emekle kendimiz hazırladık. Burada sahnelediğimiz oyunla belki de küçük bir çocuğun bazı şeyleri öğrenmesine yardımcı oluyoruz. Bu yüzden bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Grup üyesi Ecrin Şevval Aydın, tiyatronun çocuklara yeni dünyaların kapılarını açtığını belirterek, "Farklı kostümler yapıp farklı oyunlar sahneliyoruz. Çocukların eğlendiğini ve mutlu olduğunu görmek benim için çok önemli." dedi.

