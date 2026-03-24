Dolar
44.35
Euro
51.46
Altın
4,408.32
ETH/USDT
2,154.50
BTC/USDT
71,063.00
BIST 100
13,028.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Biyomedikal mühendisi devlet desteğiyle yazılım firması kurdu

Afyonkarahisar'da devlet desteğiyle 4 yıl önce yazılım firması kuran biyomedikal mühendisi Aslıhan Şahan, sektörüne "yapay zeka" ve "artırılmış gerçeklik" üzerine hazırladığı projelerle hizmet veriyor.

Arif Yavuz  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Biyomedikal mühendisi devlet desteğiyle yazılım firması kurdu Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Biyomedikal mühendisi Aslıhan Şahan, , Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nden 2017'de mezun oldu. Bir yıl sonra yüksek lisansa başlayan Şahan, üniversite içindeki Zafer Teknopark'taki yazılım firmasında işe girdi.

Burada "yapay zeka" ve "artırılmış gerçeklik" üzerine oyun ile farklı yazılım projelerinde kendini geliştiren Şahan, 2020'de yüksek lisans eğitimini tamamlayınca kendi firmasını kurmaya karar verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı "İleri Girişimcilik Destek Programı'yla Zafer Teknopark bünyesinde 2022'de kendi firmasını kuran 30 yaşındaki Şahan, 4 yıldır Afyonkarahisar'da ve Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kamu kurumları ve şirketlere bilgisayar destekli yazılımsal hizmet veriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Burada hem sektörel bazlı hem de kendi yazılımsal ürünlerimizi gerçekleştiriyoruz"

Şahan, AA muhabirine, çalıştığı Zafer Teknopark'ın hayatını şekillendirmesine çok büyük katkısı olduğunu söyledi.

Hayalini kurduğu yazılım işi üzerine hizmet üretmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahan, şöyle konuştu:

"Burada hem sektörel bazlı hem de kendi yazılımsal ürünlerimizi gerçekleştiriyoruz. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve yapay zeka alanlarında projeler hazırlıyoruz. Dijital müzecilik alanında çalışmalarımız var. Kendi içeriklerimizle interaktif eğitim materyalleri ve oyunlar üretiyoruz. Çocuklara daha kalıcı öğrenim modelleri sunmak üzere çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mermer sektörü için sanal mağaza oluşturuyoruz. Firmaların tanıtım ve reklam alanlarında hizmetlerimiz bulunuyor."

"Kendimizi geliştirerek daha ileri seviyeleri hedefliyoruz"

Şahan, Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki firmalara sunduğu yazılım hizmetlerinden güzel geri dönüşler aldığını vurguladı.

Ağırlıklı olarak mermer ve eğitim sektörüne yazılım hizmeti verdiklerine değinen Şahan, "Teknoloji her geçen gün ilerliyor. Her yaptığımız proje, bir öncekinin ileri seviyesinde oluyor. Geliştirdiğimiz projelerden müşterilerimizden olumlu ve pozitif geri dönüşler alıyoruz. Kendimizi geliştirerek daha ileri seviyeleri hedefliyoruz. Hayalim, ekibimi genişleterek yapay zeka ve artırılmış gerçeklik alanlarında ulusal ve uluslararasında büyük projeler gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet