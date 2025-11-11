Dolar
42.23
Euro
48.87
Altın
4,135.63
ETH/USDT
3,558.70
BTC/USDT
104,918.00
BIST 100
10,833.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da "Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, etkisini gösterdi.

Göksel Cüneyt İğde  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Otoyolun Düzce gişeleri, Sinirci, Beyköy ve Gölyaka gişeleri arasında kalan kısımda sürücüler, dikkatli ilerledi.

Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu, D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis etkili oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
İstanbul trafiği itfaiyenin yangınlara varış süresini uzattı
Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4. operasyon

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Düzce Depremi'nde yarım kalan hayatların acıları 26 yıldır tazeliğini koruyor

Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Düzce depreminde yaşadığı acıları, insani yardım ve arama kurtarma çalışmalarıyla hafifletiyor

Düzce depreminde yaşadığı acıları, insani yardım ve arama kurtarma çalışmalarıyla hafifletiyor
Düzce'nin ekoturizm rotası Aktaş Şelalesi, misafirlerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor

Düzce'nin ekoturizm rotası Aktaş Şelalesi, misafirlerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor
İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet