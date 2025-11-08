Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,407.60
BTC/USDT
101,974.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu

İstanbul'da etkili olan sis, özellikle Boğaz çevresinde yoğunlaşarak görüş mesafesini düşürdü.

Cüneyt Sevindik  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu Fotoğraf: Cüneyt Sevindik/AA

İstanbul

Kent genelinde etkisini gösteren sis, özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğunlaştı.

Sis tabakası nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.

Sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi kentin simgesel yapılarının yanı sıra Boğaz hattındaki tarihi binaların görünürlüğünü de düşürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği bir dönüm noktasıdır
DSİ'nin geliştirdiği "Sensör Havzası Projesi" ile taşkınlar önceden saptanarak zararları azaltılacak
AFAD gönüllüsü 350 üniversite öğrencisi, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
MİT ve Jandarmanın siber casuslara yönelik operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Benzer haberler

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu

Efteni Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleriyle sis ahenk oluşturdu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oluyor

Tekirdağ sis etkili oldu

Tekirdağ sis etkili oldu

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
Ordu'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu

Ordu'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet