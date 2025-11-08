İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu
İstanbul'da etkili olan sis, özellikle Boğaz çevresinde yoğunlaşarak görüş mesafesini düşürdü.
İstanbul
Kent genelinde etkisini gösteren sis, özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğunlaştı.
Sis tabakası nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.
Sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi kentin simgesel yapılarının yanı sıra Boğaz hattındaki tarihi binaların görünürlüğünü de düşürdü.
