Yaşam

Düzce'nin ekoturizm rotası Aktaş Şelalesi, misafirlerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan Aktaş Şelalesi, sonbahar renklerinin hakim olduğu tabiatıyla doğaseverlere güzel manzaralar sunuyor.

Ömer Ürer  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Düzce'nin ekoturizm rotası Aktaş Şelalesi, misafirlerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Düzce Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yaklaşık 2 yıl süren çalışmayla turizme kazandırılarak, Türkiye'nin 64. ekoturizm rotası ilan edilen Aktaş Şelalesi, yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanlarıyla sonbahar mevsiminde bölgeye gelenlere tüm güzelliklerini cömertçe sunuyor.

Akçakoca'ya 11 kilometre mesafedeki Aktaş köyünde yer alan ve 50 metre yükseklikten akan şelalenin çevresini kaplayan kestane, çınar, gürgen ve köknar ağaçları sonbahar renklerini yansıtıyor.

Yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünen bölge, doğa tutkunlarının tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor.


