Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,373.80
BTC/USDT
101,635.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sinop'ta sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde ormanlık alanlar, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü.

Ramazan Özcan  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Sinop'ta sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor Fotoğraf: Ramazan Özcan/AA

Sinop

İlçeye bağlı Çatak köyü mevkisinde yer alan gürgen, kayın ile köknar ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu bölgede yeşilin tonları, yerini sonbahar renklerine bıraktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Renk geçişiyle görsel şölen sunan ormanlık alan, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Farklı renklerdeki yapraklar ve doğa manzarası, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Ormanın içinden geçen yolun kıvrılarak ilerlemesi de ayrı bir güzellik oluşturuyor.

Bölgedeki sonbahar güzelliği dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in tutuklandığı rüşvet soruşturmasında 3 kişiye daha gözaltı
Bakan Kurum: Gelecek hafta 350 bininci deprem konutunu teslim edeceğiz, yıl sonunda evine girmeyen depremzede kalmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği bir dönüm noktasıdır
DSİ'nin geliştirdiği "Sensör Havzası Projesi" ile taşkınlar önceden saptanarak zararları azaltılacak
AFAD gönüllüsü 350 üniversite öğrencisi, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

Benzer haberler

Sinop'ta sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor

Sinop'ta sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor

Bakan Bayraktar'dan Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan nükleer santral projelerine ilişkin açıklama

Bitlis'in doğal güzellikleri sonbahar renklerine büründü

Efteni Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleriyle sis ahenk oluşturdu

Efteni Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleriyle sis ahenk oluşturdu
Tohma Kanyonu sonbaharda renk cümbüşüne büründü

Tohma Kanyonu sonbaharda renk cümbüşüne büründü
Sinop'ta milyon yıllık bazalt kayalıkları sonbahar renklerine büründü

Sinop'ta milyon yıllık bazalt kayalıkları sonbahar renklerine büründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet