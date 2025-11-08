Sinop'ta sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor
Sinop'un Türkeli ilçesinde ormanlık alanlar, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü.
Sinop
İlçeye bağlı Çatak köyü mevkisinde yer alan gürgen, kayın ile köknar ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu bölgede yeşilin tonları, yerini sonbahar renklerine bıraktı.
Renk geçişiyle görsel şölen sunan ormanlık alan, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Farklı renklerdeki yapraklar ve doğa manzarası, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenlere eşsiz bir deneyim sunuyor.
Ormanın içinden geçen yolun kıvrılarak ilerlemesi de ayrı bir güzellik oluşturuyor.
Bölgedeki sonbahar güzelliği dron ile görüntülendi.