Yaşam

Bitlis'in doğal güzellikleri sonbahar renklerine büründü

Bitlis'te doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar ile Van Gölü kıyıları sonbahar renkleriyle farklı bir güzelliğe büründü.

Şener Toktaş, Berfin Sidar Aşit, Harun Nacar  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Bitlis'in doğal güzellikleri sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Berfin Sidar Aşit/AA

Bitlis

İl merkezine bağlı Değirmenaltı köyünde havanın soğumasıyla sarı, turuncu ve kızılın farklı tonlarıyla bezendi.

Tatvan ilçesindeki Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası da sonbahar renkleriyle seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oldu.

Oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayan kalderaya gidenler güzel manzarayı görüntüledi.

Adilcevaz ilçesinde de sonbahar renklerine bürünen alanlar ile Van Gölü kıyıları dronla görüntülendi.

