Gündem

Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki rezerv yapı alanında inşa edilen 930 deprem konutunun hak sahipleri kurayla belli oldu.

Lale Köklü Karagöz  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca Atatürk Caddesi'ndeki rezerv yapı alanında inşa edilen Antakya 1 Projesi'ndeki konutlar için noter huzurunda kura çekildi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından canlı yayınlanan kurada, 930 hak sahibi belirlendi.

Kura sonucu, Hatay Kentsel Dönüşüm irtibat ofislerinde askıya çıkarılacak.

