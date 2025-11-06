Dolar
Gündem

Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatma Nur Candan  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 9,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
