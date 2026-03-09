Dolar
Dünya

Yunanistan'da 5,3 büyüklüğündeki depremde 140'tan fazla binanın hasar gördüğü tespit edildi

Yunanistan'ın Epir bölgesinde 8 Mart'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde 140'tan fazla binanın hasar gördüğünün tespit edildiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Gümülcine

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Epir bölgesinde 8 Mart'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ciddi hasarlar oluştu.

Bölgedeki köylerde çok sayıda taş evde ciddi çatlaklar oluştu.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve şimdiye kadar 140'tan fazla binada hasar tespit edildiği kaydedildi.

