Dünya

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, nükleer güç rolü istemediklerini bildirdi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "Yunanistan ne nükleer bir güç rolünü talep ediyor ne de nükleer silahların kendi topraklarında konuşlandırılmasını istiyor." dedi.

Derya Gülnaz Özcan  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, nükleer güç rolü istemediklerini bildirdi

Atina

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Fransa'nın nükleer şemsiyesi altına girmesi halinde bunun NATO'yu tamamlayacak bir güvence olacağını belirterek, "Tabii ki Yunanistan ne nükleer bir güç rolünü talep ediyor ne de nükleer silahların kendi topraklarında konuşlandırılmasını istiyor." dedi.

Dendias To Vima gazetesine verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunan Bakan, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) F-16 ve firkateyn göndermesinin nedeninin GKRY'nin savunmasına katkı sağlamak olduğunu ileri sürdü.

Yunanistan'ın İran'a karşı askeri operasyonlara katılmayacağını belirten Dendias, Fransa ve Yunanistan arasında mevcut savunma işbirliği anlaşmasının yenilenmesine yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü belirtti.

Dendias, yeni anlaşmada karşılıklı askeri yardımlaşmaya ilişkin bir madde olacağını, savunma endüstrisi, araştırma ve inovasyonda işbirliğinin derinleştirilmesine vurgu yapılacağını ifade etti.

Yunanistan'ın, Fransa'nın nükleer şemsiyesi altına gireceğine ilişkin haberleri de değerlendiren Dendias, şunları kaydetti:

"Böyle bir gelişme olursa, NATO'nun 5. maddesini tamamlayacak ilginç ve paralel bir güvence olacaktır. Tabii ki Yunanistan ne nükleer bir güç rolünü talep ediyor, ne de nükleer silahların kendi topraklarında konuşlandırılmasını istiyor. Ancak Fransa ile bu düzeyde, Avrupa ölçeğinde ve NATO'yu tamamlayıcı nitelikte bir anlaşma tabii ki ilgi çekicidir."

