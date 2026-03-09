Dolar
Dünya

Eski Fransa Başbakanı Villepin'den İran'a saldıran ABD ile İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısı

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek bu iki ülkeye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Şeyma Yiğit  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Eski Fransa Başbakanı Villepin'den İran'a saldıran ABD ile İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısı

Ankara

Villepin, konuk olduğu Fransız kanalı BFMTV’de Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu dile getiren Villepin, bu ülkelerin savaş tazminatı ödemesi gerektiğine işaret etti.

Villepin, "Gayrimeşru, yasa dışı bir müdahalede bulunan her ülke, yıktığı şeyi yeniden inşa etmenin bedelini ödemelidir. Yıkarsanız yaparsınız." diye konuştu.

"Kabiliyetimizi azımsamayalım"

ABD ve İsrail’in Orta Doğu’da "verdiği kararların somut ve mali sonuçlarının olması gerektiğini" vurgulayan Villepin, ülkesi kadar ABD’nin de Fransa’ya bağımlı olduğuna dikkati çekti ve yaptırımlar konusunda "Kabiliyetimizi azımsamayalım." dedi.

Villepin, Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik saldırıları kınamasını ve bu saldırılar nedeniyle İsrail ve ABD’ye yaptırım uygulamalarını istedi.

Ayrıca Villepin, Donald Trump’ın başkanlık ettiği ABD’nin "sorumsuz kişilerin elinde" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, ABD’nin bu saldırılarda uluslararası kamuoyundaki meşruiyetinin 2003 Irak Savaşı’ndakinden çok daha az olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Hizbullah’ın saldırılarına karşılık Lübnan’daki işgalini genişleten İsrail’e de tepki gösteren Villepin, Fransız hükümetinin hem Lübnan konusunda hem de Orta Doğu’da yaşananlar karşısında Avrupa Birliği’ni (AB) harekete geçirecek bir eylemde bulunmamasını eleştirdi.

Fransa’nın bu anlamda "tarihi bir fırsatı" kaçırdığını savunan Villepin, ABD’nin İran’a saldırmak için üslerini kullanmasına izin vermeyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in "Avrupa’nın onurunu koruduğunu" söyledi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

